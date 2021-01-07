Ekonomi 2021 yılı ilk çeyrek ihracat beklentisi yükseldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dış Ticaret Beklenti Anketine göre 2021 yılı ilk çeyrek ihracat beklentisi

2021 yılı ilk çeyrek ihracat beklentisi yükseldi

Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarını yayımladı. Bakanlığın anketine göre, 2021 yılı birinci çeyrek ihracat beklentisi 6.5 puan artarak 114.9 düzeyine yükseldi.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Anket sonuçlarına göre, gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi, ihracat sipariş beklentisi, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ve son 3 aya ilişkin ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.

Aynı döneme ilişkin İthalat Beklenti Endeksi de, göre 6.9 puan artarak 112.8 düzeyine yükseldi.

İthalat Beklenti Endeksi verilerine göre; ithalat beklentisi (gelecek 3 ay), ithalat birim fiyatı beklentisi (gelecek 3 ay) ve şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi sorularına yönelik değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son 3 aya ilişkin ithalat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler azalış yönünde etkiledi.

Aralık ayının en fazla reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu
EKONOMİ
Aralık ayının en fazla reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu

Borsada tüm zamanların rekoru
EKONOMİ
Borsada tüm zamanların rekoru
Abone Ol Google News
Fiyatını duyan göbek attı

Fiyatını duyan göbek attı

Antalya'da yüzler gülüyor, fiyatlardaki artış üreticiyi sevindirdi.
Rehavete kapılmayın

Rehavete kapılmayın

​Haritada yeşile dönen İstanbul için kritik uyarı.
CNNin ayarı bozuldu: Ortadoğuya yaptığımızı Erdoğan bize yapıyor

"Kongre tekrar toplanır toplanmaz görevden alınmalı."

ABD'de göstericiler Kongre binasını bastı.

Denizsiz köyün denizaltısı

Denizsiz köyün denizaltısı

​40 bin liraya alındı, kaptanı henüz 14 yaşında.

Yenilgiyi önleyemedi

Yenilgiyi önleyemedi

​Lille, Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta mağlup oldu.
Önce rehin aldı<br>sonra öldürdü

Önce rehin aldı
sonra öldürdü

​Çiftin 16 yaşındaki oğlu kaçarak polise haber verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.