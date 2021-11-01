Ekonomi Diyanet İşleri Başkanlığı uzman yardımcısı alacak
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Diyanet İşleri Başkanlığı uzman yardımcısı alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, 5 uzman yardımcısı alacağını duyurdu. Başkanlık, alımların 29 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Diyanet İşleri Başkanlığı uzman yardımcısı alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Diyanet İşleri Başkanlığımız Merkez Teşkilatında münhal bulunan; aşağıda, sınıfı, kadro derecesi, puan türü ve adedi belirtilen Din İşleri Yüksek Kurulu uzman yardımcısı kadrolarına atama yapmak için yarışma sınavı yapılacak.

Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 01.11.2021- 15.11.2021 (saat 16:30) tarihleri arasında DİBBYS Programı üzerinden “https://dibbys.diyanet.gov.tr/ IKYS/Sinav” yapılacak.

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