Diyanet İşleri Başkanlığı uzman yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Diyanet İşleri Başkanlığımız Merkez Teşkilatında münhal bulunan; aşağıda, sınıfı, kadro derecesi, puan türü ve adedi belirtilen Din İşleri Yüksek Kurulu uzman yardımcısı kadrolarına atama yapmak için yarışma sınavı yapılacak.
Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 01.11.2021- 15.11.2021 (saat 16:30) tarihleri arasında DİBBYS Programı üzerinden “https://dibbys.diyanet.gov.tr/ IKYS/Sinav” yapılacak.