Ekonomi DMO Müfettiş Yardımcısı alacak
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DMO Müfettiş Yardımcısı alacak

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında, Genel İdare Hizmetleri sınıfında münhal bulunan 8. Dereceden 6 adet Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanmak üzere Ankara’da Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
DMO Müfettiş Yardımcısı alacak
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Sınava başvurular 24.10.2022 günü başlayıp 10.11.2022 günü 23:59'da sona erecek.

Adaylar başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak elektronik ortamda yapacaklar. Yazılı sınav, 26.11.2022 tarihinde Ankara'da iki oturum halinde yapılacak.

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