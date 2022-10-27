Ekonomi DMO Müfettiş Yardımcısı alacak
BASIN İLAN

DMO Müfettiş Yardımcısı alacak

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında Genel İdare Hizmetleri sınıfında münhal bulunan 8. Dereceden 6 adet Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanmak üzere Ankara’da Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
DMO Müfettiş Yardımcısı alacak
DMO Müfettiş Yardımcısı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacak. Yazılı sınavında başarılı olamayanlar sözlü sınava katılamayacak.

Sınava başvurular 24.10.2022 günü başlayıp, 10.11.2022 günü 23:59'da sona erecek. Adaylar başvurularını, e-Devlet Kapısı üzerinden Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak elektronik ortamda yapacaklar.

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