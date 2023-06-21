Doç. Dr. Çağatay Özdemir Kimdir?

Doç. Dr. Çağatay Özdemir bugün aktif olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Başkan Yardımcılığı görevini yürüten bir bürokrat ve aynı zamanda başarılı bir akademisyen olan Doç. Dr. Çağatay Özdemir hem eğitim hem de iş yaşamında önemli başarılar elde etti. Bugün kendisi bürokrat kimliği yanında güçlü bir akademik kimliğe de sahip.





Eğitim Kariyeri

1988 yılında Kayseri’de dünyaya gelen Çağatay Özdemir lisans eğitimini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamlamıştır. 2010 yılında tamamladığı lisans eğitiminden sonra aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kamu Yönetimi Anabilim dalında “Ortadoğu ve Arap Baharı-Türkiye Demokratik Bir Ülke Olarak Ortadoğu’da Model Olabilir mi?” adlı teziyle yüksek lisans derecesini almış ve ülkemiz bürokrasisine katkı sağlayacak başarılı bir bürokrat olmanın temellerini burada atmıştır.





Yüksek Lisans eğitimin ardından Marmara Üniversitesi'nde Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü’nde doktora çalışmalarına başlamıştır.





Bugün Uluslararası İlişkiler Ana Bilim dalında doktor unvanına sahip olan Özdemir doktora tezini tamamlayarak 2018 yılında mezun olmuştur. Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Anabilim Dalında, “Obama’nın Grand Stratejisinin Ortadoğu’ya Yansımaları” adlı teziyle doktorasını tamamladıktan sonra strateji çalışmaları, kamu diplomasisi ve Türk dış politikası üzerine akademik dersler vermiştir.





Akademik çalışmalarının yanı sıra düşünce kuruluşlarında da kendini geliştirmeye devam eden Özdemir 2015 ve 2018 yıllarında SETA’da (Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfında) önce yönetici asistanı olarak sonrasında ise Dış Politika alanında araştırmacı olarak görev almıştır.

2019-2020 yılları arasında Altınbaş Üniversitesinde “Küreselleşen Dünyada Diplomasi” dersi vererek gençlerin eğitimine önemli katkılar sağlamıştır.





Bürokrasi Kariyeri

Doçent Doktor Çağatay Özdemir 2018-2020 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Özel Kalem Müdürü olarak görev almaya başlamıştır. 2020 yılının Ocak ayında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Başkan Yardımcılığı görevine yükselmiş ve 9 Haziran 2023’te aynı göreve yeniden atanmıştır.





Doç. Dr. Çağatay Özdemir bürokratik kariyerinde uluslararası alanda birçok önemli diplomatik görüşmeye katılmış ve ülkemizi temsil etmiştir. Özellikle Türkiye’nin NATO üyeliğine dair yapmış olduğu açıklamalar ve görüşleri uluslararası platformlarda büyük bir ilgi ile dinlenmiş ve dikkate alınmıştır.





Doç. Dr. Çağatay Özdemir Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Başkan Yardımcılığı görevi ile birlikte farklı birçok vakıf ve kurumda aktif olarak görev almayı da sürdürmektedir. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu İletişim İhtisas Komite Üyesi ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Türkiye Tanıtım Grubunda Yönetim Kurulu Üyesi olarak uluslararası görevler üstlenmiştir. Ve 2022 yılından itibaren İtalya’da bulunan Med-Or Leonardo Vakfı’nda Uluslararası Kurul Üyesi olarak yoluna devam etmektedir.











