​Doğal gaz tersine göç başlattı

Türkiye’de nüfusun yüzde 80’ine doğal gaza kavuşturduklarını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yüzde 20’lik dilim için ise çalışmaların sürdüğünü söyledi. Türkiye’de ilk kez doğal gaz ile hidrojenin karıştırılarak evsel cihazlarda kullanılması amacıyla projelendirilen GAZBİR-GAZMER Temiz Enerji Teknoloji Merkezi’nin açılışı için geldiği Konya’da bir grup gazetecinin sorularını cevaplandıran Bakan Dönmez, önemli mesajlar verdi.

DOĞAL GAZDA HEDEF 10 BİN NÜFUSLU İLÇELER

Dönmez, “Nüfusun yüzde 80’ine doğal gazı götürmüş durumdayız. Nüfusu 20 binin üstünde olup henüz doğal gaz kullanmayan ilçelere doğal gaz götürmek için çalışıyoruz, bir sonraki aşamada 15 binin üstündeki ilçelere bakacağız, sonra da 10 bin nüfus ve üzerinde olanlara. Hedefimiz, merkez nüfusu 10 binin üzerindeki ilçelere doğal gazı götürmek. Boru hatlarının uzun olduğu yerlerde belki taşıma yoluyla gaz ihtiyaçlarını karşılayacağız, 86 ilçemizi de CNG/LNG ile besliyoruz” dedi.

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DOĞAL GAZ OLAN YERLERDE TERSİNE GÖÇ

Nüfusu 10 bin olup doğal gaza ulaşamayan yerleşim yeri sayısının 70 civarında olduğuna dikkat çeken Dönmez, “Biz şunun farkındayız, doğal gazın girdiği yerlerde hakikaten göçü durduruyoruz, hatta tersine de göç almaya başlıyor. Özellikle emekli olup çocukluğu, gençliği ilçesinde geçen vatandaşlarımız doğal gaz olunca sadece yazın değil kışın da orada kalmaya başlıyor. Bunu biz özellikle bu pandemi döneminde çok hissettik” diye konuştu.

ELEKTRİĞİN YARISI YENİLENEBİLİR ENERJİ

Türkiye’nin geçtiğimiz yıl elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 50’sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini vurgulayan Bakan Dönmez, şunları kaydetti: “Ama tüm enerji ihtiyacımızı yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etme imkânımız da yok. Çünkü o kaynaklar değişken. Belki 100 birim üretecek bir tesisisiniz var ama yağışların az olmasından dolayı üretim zaman zaman yarı yarıya azalabiliyor. Önümüzde bir başka fırsat daha var, nükleer. Biz de Akkuyu NGS’de üçüncü reaktörün temelini attık, bir yıl içerisinde dördüncü reaktörün de temelini atacağız ve 2023’ten başlayarak birer yıl arayla 4 reaktörü işletmeye alacağız”

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YENİ SONDAJ GEMİSİ ALMA PLANIMIZ VAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sohbet toplantısında önemli bir müjde de verdi. Türkiye’nin dördüncü sondaj gemisini satın alma planları olduğunu belirten Dönmez, “Şu anda 3 tane sondaj gemimiz var. Fatih, Yavuz ve Kanuni, 2 tane de sismik araştırma var. Barbaros Hayrettin Paşa’yla MTA Oruç Reis. Dördüncü gemiyle ilgili Karadeniz’deki iş planımıza bağlı olarak bir çalışma başlattık. Çeşitli gemiler var şu anda satışa, devre hazır. Dördüncü gemiyle ilgili planımız var, aynı anda birkaç seçeneği değerlendiriyoruz” dedi.

ERTUĞRUL GAZİ BU AY TÜRKİYE’DE

Dönmez; Türkiye’nin ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi (FSRU) Ertuğrul Gazi’ye ilişkin bilgiler de paylaştı: “Ertuğrul Gazi gemisi seyir halinde, Süveyş Kanalı’ndaki sıkıntıdan dolayı biz de biraz bir gecikme yaşadık. Nisan ayı içerisinde Hatay Dörtyol’a gelmiş olacak. Normalde bu gemiler üzerindeki LNG, sıvı doğal gazı gazlaştırıp şebekeye basarlar. Fakat sıvı olarak kara tankerlerine basılması imkânı da getiren bir özellik eklettik bu gemilere.”

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