Ekonomi Doğal gazda haksız tahsilatı önleyecek karar Geriye dönük en fazla 1 yıl süreyle borç çıkarılabilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Doğal gazda 'haksız tahsilat'ı önleyecek karar: Geriye dönük en fazla 1 yıl süreyle borç çıkarılabilecek

Doğal gazda 'haksız tahsilat'ı önleyecek karar: Geriye dönük en fazla 1 yıl süreyle borç çıkarılabilecek

EPDK kararları doğrultusunda, doğal gaz sayaçlarının arızalanması halinde tüketicilere geriye dönük en fazla 1 yıl süreyle borç çıkarılabilecek. Tüketiciye geri ödeme yapılması gereken durumlarda, sayacın fazla ölçüm yaptığı sürenin tümü dikkate alınacak. Standart dışı maddelerle doğal gaz kaçaklarını kapattıkları gerekçesiyle sertifikası iptal edilen gerçek ve tüzel kişiler, 1 yıl süreyle yeni sertifika başvurusunda bulunamayacak.

Haber Merkezi AA
Doğal gaz dağıtım sektörüne yönelik iki önemli kurul kararı, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.
Doğal gaz dağıtım sektörüne yönelik iki önemli kurul kararı, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Doğal gaz sayaçlarının arızalanması halinde tüketicilere geriye dönük en fazla 1 yıl süreyle borç çıkarılabilecek. Sayacın fazla ölçüm yaptığının tespiti durumunda ise arıza süresi dikkate alınarak tüketiciye geri ödeme yapılacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) yapılan açıklamaya göre, doğal gaz dağıtım sektörüne yönelik iki önemli kurul kararı, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

  • Bu kapsamda alınan karar doğrultusunda, doğal gaz sayaçlarının arızalanması halinde tüketicilere geriye dönük en fazla 1 yıl süreyle borç çıkarılabilecek. Sayacın daha uzun süreyle bozuk olduğunun tespit edilmesi durumunda dahi dağıtım şirketi 1 yıldan fazla borç tahakkuk ettiremeyecek.

Sayaçların arızalı olduğunun tespiti, dağıtım şirketinin inisiyatifine bırakılmayacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veya bakanlıkça akredite edilmiş yetkili istasyonların muayene raporları arızanın tespitinde esas alınacak.

Sayaç arızasından dolayı dağıtım şirketi tarafından tüketiciye geri ödeme yapılması gereken durumlarda ise sayacın fazla ölçüm yaptığı sürenin tümü dikkate alınarak tüketiciye alacak tahakkuk ettirilecek. Tüketicinin yazılı rızası olması kaydıyla, dağıtım şirketleri ve tüketiciler farklı bir yöntem üzerinde mutabık kalarak da anlaşabilecek.

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Sertifikası iptal edilenlere sıkı takip

EPDK'ye gelen başvuru ve ihbarların değerlendirilmesi neticesinde, doğal gaz dağıtım sektöründe faaliyet gösteren bazı sertifikalı firmalar tarafından vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atacak şekilde japon yapıştırıcısı gibi standart dışı maddeler kullanılarak gaz kaçaklarının kapatıldığı belirlendi.

  • Bu tespitler sonrasında, dağıtım şirketinin izni olmadan gazlı hatlara müdahale eden, tesisata müdahaleyle müşterinin kaçak doğal gaz kullanımına neden olan, tüketicinin can güvenliğini tehlikeye atan standart dışı malzeme kullanan firmaların sertifikaları EPDK tarafından iptal edildi.

Sertifikası iptal edilen gerçek ve tüzel kişilerin yeni sertifika başvurusunda bulunduklarının anlaşılması üzerine de Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği'nde değişikliğe gidilmesine karar verildi.

Değişiklik çerçevesinde, sertifikası iptal edilen gerçek ve tüzel kişilerle söz konusu eylemlerde sorumluluğu bulunan çalışanlar, iptal tarihinden 1 yıl sonrasına kadar yeni sertifika alamayacak. Ayrıca, bu kişiler sertifika sahibi diğer firmalarda ortak ya da çalışan olarak istihdam edilemeyecek.

Elektrik ve doğalgaz faturanızı azaltacak 10 ipucu
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YANLIŞ 1: Sıcak bölgelerde ısı yalıtımı yapılmasına gerek yoktur. DOĞRU: Isı yalıtımı kışın ısınmak, yazın serinlemek için harcanan enerji ve yakıttan tasarruf sağlar. Bir binanın soğutulması için harcanan enerji, ısıtılması için harcanan enerjiden daha fazladır. Bu yüzden sıcak iklim bölgelerinde, soğuk iklim bölgelerine kıyasla ısı yalıtım ihtiyacı daha fazladır.
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YANLIŞ 2: Mantolama ile ısı yalıtımı, enerji tasarrufu yapmak için yeterlidir. DOĞRU: Binalarda insanların yaşam kalitesi ve konforundan ödün vermeden, enerji tasarrufu sağlamak için alınabilecek üç önlem vardır. Bunlar, ısı yalıtımı yapmak, otomasyon sistemleri kullanmak ve yüksek verimli cihazların kullanılmasıdır. Merkezi olarak ısıtılan binalarda, tüketim ısı pay ölçer cihazlarıyla ölçülmez ve termostatik vanalar ile fazla ısı kontrol edilmezse tasarruf etmek mümkün olmaz. Ayrıca tamamlayıcı unsur olarak kazan ve pompa sistemlerinin yüksek verimli olmasında yarar vardır.
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YANLIŞ 3: Isı Pay Ölçer sistemi tasarruf yapmaz. DOĞRU: Tüketimin ölçülmesinin kullanıcılarda tasarruf etme refleksini harekete geçirdiği kanıtlanmıştır. Daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Ankara, İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Kocaeli’nde 361 binada bulunan toplam 11 bin konutta yaptığı araştırmaya göre, ısı pay ölçüm sistemine geçilen binalarda ortalama yüzde 27.5 enerji tasarrufu sağlanabiliyor.
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YANLIŞ 4: Oda termostatını yükselttiğinizde eviniz daha hızlı ısınır. DOĞRU: Oda termostatı, ayarlanan ısıya göre ısıtma sistemini devreye sokar ya da kapatır. Merkezi sistemle ısıtılan binalarda ısıyı ne kadar yükselttiğinize bağlı kalmaksızın sistemin dağıttığı ısı sabittir. Evinizi daha hızlı ısıtmak için duvar, pencere ve zemin izolasyonunun daha iyi yapılması gerekir.
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YANLIŞ 5: Televizyonlar, dizüstü bilgisayarları, telefon şarj aletleri gibi elektrikli aletler fişe takılı olmalarına rağmen kullanılmıyorlarsa elektrik tüketmez. DOĞRU: Bazı elektrikli aletler ve telefon şarjları, cihazlar kullanım dışıyken bile elektrik tüketir. Bu “vampir güç” enerji israfına neden olur. İdeal olan hepsini fişten çıkarmayı unutmamaktır. Bekleme (stand-by) konumundan kaçınmak yılda ortalama 180 lira ila 280 lira tasarruf etmenizi sağlar.
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YANLIŞ 6: Geleneksel ampul teçhizatlarına doğrudan enerji tasarruflu ampul ve LED aydınlatmalı ampul takamazsınız. DOĞRU: Enerji tasarruflu ya da LED ampullerin her şekli ve boyutu üretiliyor; dolayısıyla avizelerden ayaklı lambalara kadar her türlü aydınlatma teçhizatına uygun olanları var.
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YANLIŞ 7: Pencerelerdeki boşlukları izole bant ve streç film ile kapatmak izolasyon çıtaları ya da çift cama göre daha fazla ısının içeride kalmasını sağlar. DOĞRU: Pencerelerinizin etrafındaki boşlukları streç film ya da izole bant ile kapatmak cereyanı durdurup ısı kaybını azaltmasına karşın izolasyon çıtaları ya da çift cam kadar etkili bir yöntem değildir. İzolasyon çıtaları ya da çift cam sayesinde daha fazla tasarruf edersiniz.
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YANLIŞ 8: Evin duvarlarını ve çatıyı koyu renge boyamak enerji tasarrufu yapmanıza yardımcı olur. DOĞRU: Tam tersine evin iç ve dış duvarları ile düz çatılarda ısı iletkenliği düşük olan yalıtımlı açık renk boyaları tercih etmelisiniz. Böylece yüzde 25’e kadar ısı yalıtımı sağlayabilirsiniz. Ayrıca bu tür boyaların yüksek yansıtma özelliği sayesinde iç mekânlardaki aydınlatma donanımını daha az kullanarak tasarruf yapmış olursunuz.
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YANLIŞ 9: Güneş panelleri bulutlu günlerde elektrik üretmez. DOĞRU: Güneş panelleri parlak güneş ışığında daha randımanlı çalışmasına karşın bulutlu günlerde dahi dağılan ışıktan enerji biriktirmeye devam eder. Ancak elbette kış aylarına oranla aydınlık saatlerin daha uzun olduğu yaz aylarında verimlilikleri artar.
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YANLIŞ 10: Masa üstü bilgisayarı kullanırken ekran koruyucuyu tercih edersiniz enerji tasarrufu yaparsınız. DOĞRU: Ekran koruyucular da tıpkı diğerleri gibi enerji tüketen bir programdır ve ekran koruyucu devreye girdiğinde ekranınız açık kalmaya devam eder. Bilgisayarınız uyku modundayken nispeten az enerji tüketmesine karşın mola verdiğinizde ekranınızı kapatmak, hatta bilgisayarınızı tamamen kapatmak enerji israfını önlemenin en etkili yoludur.
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Elektrik ve doğalgaz faturanızı azaltacak 10 ipucu
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Sertifikası iptal edilenler, EPDK tarafından tüm doğal gaz dağıtım şirketlerine bildirilerek, sahada takip sağlanacak.

Yeni sertifika başvurusunda bulunan firmalarda bu kişilerin istihdam edilip edilmediğinin tespiti amacıyla, başvuru sırasında vatandaşlık bilgilerinin beyan edilmesi gerekecek.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'dan uyarı

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye attıkları için sertifikası iptal edilen firmaların farklı yollarla yeniden faaliyete geçmeye çalıştığını tespit ettiklerini bildirdi.

Yılmaz, "Sektöre ihanet eden bu firmaların gerekli dersi almadan, kendilerine çeki düzen vermeden yeniden faaliyete geçmelerine müsaade etmeyiz. İşini iyi yapmayan, gereken titizliği göstermeyen, bedelini de en ağır şekilde öder." ifadesini kullandı.

Doğalgaz faturasını tarihe kazıyacak keşif!
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Şu soğuk günlerde keyfimizi kaçıran doğalgaz faturasına meydan okuyan bir keşif “Egloo.” Bulunduğunuz odayı 30-40 kuruşa ısıtabilen mini ısıtıcı, gücünü sadece birkaç mumdan alıyor.
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Doğalgaz faturasını tarihe kazıyacak keşif!
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Doğalgaz faturasını tarihe kazıyacak keşif!
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Doğalgaz faturasını tarihe kazıyacak keşif!
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Doğalgaz faturasını tarihe kazıyacak keşif!
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Doğalgaz faturasını tarihe kazıyacak keşif!
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Doğalgaz faturasını tarihe kazıyacak keşif!
Doğalgaz faturasını tarihe kazıyacak keşif!
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