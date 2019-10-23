Doğal gazda 'haksız tahsilat'ı önleyecek karar: Geriye dönük en fazla 1 yıl süreyle borç çıkarılabilecek

Doğal gaz sayaçlarının arızalanması halinde tüketicilere geriye dönük en fazla 1 yıl süreyle borç çıkarılabilecek. Sayacın fazla ölçüm yaptığının tespiti durumunda ise arıza süresi dikkate alınarak tüketiciye geri ödeme yapılacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) yapılan açıklamaya göre, doğal gaz dağıtım sektörüne yönelik iki önemli kurul kararı, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda alınan karar doğrultusunda, doğal gaz sayaçlarının arızalanması halinde tüketicilere geriye dönük en fazla 1 yıl süreyle borç çıkarılabilecek. Sayacın daha uzun süreyle bozuk olduğunun tespit edilmesi durumunda dahi dağıtım şirketi 1 yıldan fazla borç tahakkuk ettiremeyecek.

Sayaçların arızalı olduğunun tespiti, dağıtım şirketinin inisiyatifine bırakılmayacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veya bakanlıkça akredite edilmiş yetkili istasyonların muayene raporları arızanın tespitinde esas alınacak.

Sayaç arızasından dolayı dağıtım şirketi tarafından tüketiciye geri ödeme yapılması gereken durumlarda ise sayacın fazla ölçüm yaptığı sürenin tümü dikkate alınarak tüketiciye alacak tahakkuk ettirilecek. Tüketicinin yazılı rızası olması kaydıyla, dağıtım şirketleri ve tüketiciler farklı bir yöntem üzerinde mutabık kalarak da anlaşabilecek.

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Sertifikası iptal edilenlere sıkı takip

EPDK'ye gelen başvuru ve ihbarların değerlendirilmesi neticesinde, doğal gaz dağıtım sektöründe faaliyet gösteren bazı sertifikalı firmalar tarafından vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atacak şekilde japon yapıştırıcısı gibi standart dışı maddeler kullanılarak gaz kaçaklarının kapatıldığı belirlendi.

Bu tespitler sonrasında, dağıtım şirketinin izni olmadan gazlı hatlara müdahale eden, tesisata müdahaleyle müşterinin kaçak doğal gaz kullanımına neden olan, tüketicinin can güvenliğini tehlikeye atan standart dışı malzeme kullanan firmaların sertifikaları EPDK tarafından iptal edildi.

Sertifikası iptal edilen gerçek ve tüzel kişilerin yeni sertifika başvurusunda bulunduklarının anlaşılması üzerine de Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği'nde değişikliğe gidilmesine karar verildi.

Değişiklik çerçevesinde, sertifikası iptal edilen gerçek ve tüzel kişilerle söz konusu eylemlerde sorumluluğu bulunan çalışanlar, iptal tarihinden 1 yıl sonrasına kadar yeni sertifika alamayacak. Ayrıca, bu kişiler sertifika sahibi diğer firmalarda ortak ya da çalışan olarak istihdam edilemeyecek.

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Sertifikası iptal edilenler, EPDK tarafından tüm doğal gaz dağıtım şirketlerine bildirilerek, sahada takip sağlanacak.

Yeni sertifika başvurusunda bulunan firmalarda bu kişilerin istihdam edilip edilmediğinin tespiti amacıyla, başvuru sırasında vatandaşlık bilgilerinin beyan edilmesi gerekecek.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'dan uyarı

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye attıkları için sertifikası iptal edilen firmaların farklı yollarla yeniden faaliyete geçmeye çalıştığını tespit ettiklerini bildirdi.

Yılmaz, "Sektöre ihanet eden bu firmaların gerekli dersi almadan, kendilerine çeki düzen vermeden yeniden faaliyete geçmelerine müsaade etmeyiz. İşini iyi yapmayan, gereken titizliği göstermeyen, bedelini de en ağır şekilde öder." ifadesini kullandı.