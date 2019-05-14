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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Doğal kaynakları teknoloji koruyacak

G20 Tarım Bakanları Toplantısı’na katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımda teknolojinin önemine dikkat çekti. Pakdemirli, teknolojik gelişmelerin kaynakların sürdürülebilirliğinde önemli rol oynayacağını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugünün dünyasında tarımsal üretimi artırmak için en etkili çözümün teknolojinin kullanımı olduğunu belirterek, “Sanayi 4.0 ve akıllı tarım gibi bilişim teknolojilerinin tarımda girdi optimizasyonu sağlayan karar destek sistemlerinde kullanılması, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımında önemli bir rol oynayacak” ifadesini kullandı. Bakan Pakdemirli, Japonya’nın Niigata kentinde düzenlenen G20 Tarım Bakanları Toplantısı’na katıldı. Toplantıda, küresel düzeyde tarım ele alındı.

Bakan Pakdemirli, zirvede AB’nin tarım ve kırsal kalkınmadan sorumlu yetkilileriyle de bir araya geldi.

GIDA ÜRETİMİ İKİ KATINA ÇIKMALI

Bakan Pakdemirli, hayati öneme sahip tarımın, dünyanın üzerinde en çok durduğu konulardan biri olduğuna işaret ederek, tarım teknolojilerinin sürdürülebilir kalkınma ve gıda güvenliği için öneminin gün geçtikçe arttığını bildirdi. Pakdemirli, 2050 yılına kadar küresel nüfusun 10 milyara ulaşmasının beklendiğine ve artan nüfusun gıda ihtiyacını karşılamak için küresel gıda üretiminin iki katına çıkarılması gerektiğine dikkat çekti.

GELECEKTE AKILLI TARIM BAŞROLDE

Pakdemirli, doğal kaynakların kısıtlı olduğunu ve tarımın iklim değişikliği gibi ek sorunlarla karşı karşıya kaldığını ifade etti. Bugünün dünyasında tarımsal üretimi artırmak için en etkili çözümün teknolojinin kullanımı olduğunu vurgulayan Pakdemirli, “Bugün ve özellikle yakın gelecekte, Sanayi 4.0 ve akıllı tarım gibi bilişim teknolojilerinin tarımda girdi optimizasyonu sağlayan karar destek sistemlerinde kullanılması, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımında önemli rol oynayacak” dedi.

TARIM DEKARLARDAN METREKARELERE İNDİ

Geçmişten bugüne yapılan uygulamaların, “bilgi”, “teknoloji” ve “yönetim” gibi 3 kilit unsurun gerekliliğini gösterdiğini anlatan Pakdemirli, şöyle devam etti: “Tarım sektörü yeni teknolojilere yönelmiştir. Çiftçiler, arazilerindeki operasyonu dekarlardan metrelere indirgeyecek şekilde kontrol edebilmekte, verimliliği yönetebilmekte, sonuçta daha çok verim ve üretim elde etmektedirler.”

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  • AR-GE yatırımında türkiye sekizinci
  • OECD verilerine göre, Türkiye'nin 2017 yılında tarımda Ar-Ge'ye en fazla yatırım yapan 8'inci ülke olduğunu belirten Pakdemirli, katılımcılara Tarım Bilgi Sistemi, Çiftçi Portalı, elektronik küpeleme, elektrikli traktör gibi Türkiye'de tarımsal inovasyon konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Toplantı sonunda, 19 maddeden oluşan G20 Tarım Bakanları Bildirisi kabul edildi. Bildiride, tarım ve gıda sektörünün sürdürülebilirliğine yönelik inovasyon, sektörün kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümesi için tarım-gıda değer zincirlerine odaklanma, küresel sorunları ele almak için iş birliği ve bilgi alışverişi, dünya çapında sosyal yardım ve envanter çalışması, G20'nin gelecekteki iş birliği alt başlıkları yer aldı.

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