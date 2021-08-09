Ekonomi Doğalgaz dönüşüm işi yaptırılacak
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Doğalgaz dönüşüm işi yaptırılacak

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü, doğalgaz dönüşüm işi yaptırılacağını duyurdu. Müdürlük, ihalenin 24 Ağustos'ta 'açık ihale usulü' olacağını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Doğalgaz dönüşüm işi yaptırılacak
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

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