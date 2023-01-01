Doğalgazda yeni indirim kararı: Ocak tarifesi belirlendi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde ocak ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ocakta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira oldu.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgaz fiyatı 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 15 bin 833 lira olarak belirlendi.

Yüzde 12,73 düşüş

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı yüzde 12,73 düşüşle 18 bin lira olarak açıklandı.

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

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EKONOMİ EPDK doğal gaz toptan satış fiyatlarına müdahalelerinin söz konusu olmadığını açıkladı