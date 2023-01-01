Ekonomi Doğalgazda yeni indirim kararı Ocak tarifesi belirlendi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Doğalgazda yeni indirim kararı: Ocak tarifesi belirlendi

Doğalgazda ocakta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi sabit kalırken, elektrik üretim amaçlı tarifede indirim yapıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Doğalgazda yeni indirim kararı: Ocak tarifesi belirlendi
Arşiv

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde ocak ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ocakta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira oldu.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgaz fiyatı 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 15 bin 833 lira olarak belirlendi.

Yüzde 12,73 düşüş

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı yüzde 12,73 düşüşle 18 bin lira olarak açıklandı.

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

EPDK doğal gaz toptan satış fiyatlarına müdahalelerinin söz konusu olmadığını açıkladı
EKONOMİ
EPDK doğal gaz toptan satış fiyatlarına müdahalelerinin söz konusu olmadığını açıkladı

Dünyanın önde gelen kuruluşu DeMac'tan Karadeniz'deki doğal gaz keşfine teyit
EKONOMİ
Dünyanın önde gelen kuruluşu DeMac'tan Karadeniz'deki doğal gaz keşfine teyit
Avcılarda ilginç görüntü

Avcılar'da ilginç görüntü

Çevredekiler gizlice kaydetti.
Tam 130 bin ton

Tam 130 bin ton

​Üzerine temiz toprak örterek ürettiler: Binlerce haneye dağıttılar.
E-ticarette tekeli kırdık

Yasal düzenlemeyle yeni yatırımcı yolda.

​Bakan Koca'ya sarılarak anlattı: Lizbon'dakiler de 'harika' diyor.

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla çok daha büyük bir atılımı başlatacağız.

Emine Erdoğan evdeki atık kumaşlardan kendi tasarladı.

Baykal adaylığa destek vermedi.

​Öldürülen teröristlerin yakınları birçok CHP'li belediyede işe alındı.

Bursa'da toprağa verildi.

BM Genel Kurulu'ndaki oylamada karar kabul edildi.

Finansal araçlardan giyilebilir teknolojilere kadar adeta teknoloji kuşandık.

Sıcak su enfeksiyonlara davetiye çıkarıyor.

​Sokak sokak gezip topladıkları ekmek paraları alevlere teslim oldu.

Ukraynalılar saldırılar nedeniyle metro istasyonuna sığındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.