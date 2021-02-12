Ekonomi Doğrudan yatırımda zirve Avrupalıların
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Doğrudan yatırımda zirve Avrupalıların

Doğrudan yatırımda zirve Avrupalıların

Yabancı yatırımda geçen yıl Türkiye’yi en çok İtalyanlar tercih etti. İtalyanlar, 2020’nin ocak-kasım döneminde Türkiye’ye 970 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirirken, ABD’li yatırımcılar 769 milyon dolar, Hollandalı yatırımcılar ise 491 milyon dolarlık yatırım yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Türkiye’ye geçen yılın ocak-kasım döneminde en fazla doğrudan yabancı yatırım yapan ülkelerde Avrupalı yatırımcılar toplam tutarının yaklaşık yüzde 71’ini oluşturdu. Ülkeler içinde birinci 970 milyon dolarla İtalya olurken, bu dönemde uluslararası yatırımcıların ülkede en çok tercih ettiği sektörün “bilgi ve iletişim” olması dikkati çekti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, 2020’nin ocak-kasım döneminde yurt dışında yerleşik kişilerin Türkiye’deki doğrudan yatırımlarının tutarı 4 milyar 642 milyon doları buldu.

YÜZDE 71’İ AB’DEN

  • Doğrudan yabancı yatırımların bölgelere göre dağılımına bakıldığında, 3 milyar 285 milyon dolarla ilk sırada Avrupa yer aldı. Avrupalı yatırımcıların Türkiye’ye yatırımı söz konusu dönemde toplam yabancı yatırım tutarının yüzde 70,8’ini oluşturdu. Avrupa’yı 783 milyon dolarla Amerika, 772 milyon dolarla Kuzey Amerika takip etti.

BİLGİ VE İLETİŞİM ÖNDE

Öte yandan, 2020’nin 11 aylık döneminde Türkiye’ye yatırımda ilk sırada yer alan İtalya’nın yatırım tutarı 2019 yılında 94 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiş ve İtalyalı yatırımcılar söz konusu miktarla 12’nci sırada yer almıştı. 2019’da doğrudan yatırımda Türkiye’yi en çok tercih eden ilk 5 ülke ise 1 milyar 169 milyon dolarla Hollanda, 874 milyon dolarla İngiltere, 570 milyon dolarla Katar, 566 milyon dolarla Azerbaycan ve 467 milyon dolarla Almanya olmuştu. Yabancı yatırımcıların geçen yılın ocak-kasım döneminde en çok tercih ettiği sektör ise “bilgi ve iletişim” oldu. Yabancıların söz konusu sektördeki yatırımlarının tutarı 1 milyar 290 milyon dolar oldu.

FİNANSA İLGİ ARTIYOR

  • Bu dönemde “finans ve sigorta faaliyetleri”ne 1 milyar 147 milyon dolar, “imalat” sektörüne 842 milyon dolar, “toptan ve perakende ticaret”e 400 milyon dolar, “ulaştırma ve depolama” sektörüne 332 milyon dolar, “madencilik ve taş ocakçılığı” sektörüne 108 milyon dolar yatırım yapıldı. Yabancı yatırımcıların 2019 yılında en çok tercih ettiği sektörler ise 1 milyar 930 milyon dolarla “imalat”, 900 milyon dolarla “finans ve sigorta” ve 892 milyon dolarla “toptan ve perakende ticaret” olmuştu.

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