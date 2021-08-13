Ekonomi Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı personel alımı yapacak
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Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı personel alımı yapacak

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Bölge Kalkınma İdarelerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre 6 adet sözleşmeli uzman ve diğer sözleşmeli personel alımı yapacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı personel alımı yapacak
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. Maddesinin 3. Fıkrası ve 11.09.2013 tarihli ve 28762 nolu Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5286 karar sayılı Bölge Kalkınma İdarelerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre 6 (altı) adet sözleşmeli uzman ve diğer sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Personel alımı için başvurular 16 Ağustos 2021 tarihinde başlayıp 7 Eylül 2021 tarihinde bitecek. 27 - 29 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek sözlü mülakata girmeye hak kazananların listesi ve sınav saatleri www.dokap.gov.tr adresinden ilan edilecek.

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