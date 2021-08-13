Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı personel alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. Maddesinin 3. Fıkrası ve 11.09.2013 tarihli ve 28762 nolu Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5286 karar sayılı Bölge Kalkınma İdarelerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre 6 (altı) adet sözleşmeli uzman ve diğer sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Personel alımı için başvurular 16 Ağustos 2021 tarihinde başlayıp 7 Eylül 2021 tarihinde bitecek. 27 - 29 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek sözlü mülakata girmeye hak kazananların listesi ve sınav saatleri www.dokap.gov.tr adresinden ilan edilecek.

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