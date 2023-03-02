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Ekonomi

Dokuz Eylül Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı

Dokuz Eylül Üniversitesi, sözleşmeli personel alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 28 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

06:30 . 2/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Dokuz Eylül Üniversitesi.

Dokuz Eylül Üniversitesi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar" da yer alan ek 2 inci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın (Eczacı pozisyonu hariç) sözleşmeli personel alınacak.


#Basın İlan Kurumu
#Dokuz Eylül Üniversitesi
#Sözleşmeli Personel
3 saat önce
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Dokuz Eylül Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı
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