Ekonomi Dolar 17 lirayı aştı beşinci müdahale geldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar 17 lirayı aştı beşinci müdahale geldi

Dolar dün 17 lirayı aşarak 17,14’e yükselince Merkez Bankası doğrudan satış yaparak müdahale etti. 16,25’e gerileyen dolar daha sonra 16,50’de dengelendi. Dünkü müdahale MB’nin “sağlıksız fiyat oluşumları”nı önlemeye yönelik Aralık ayındaki 5. müdahalesi oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Dolar 17 lirayı aştı beşinci müdahale geldi: Dolar kaç oldu? Dolar kaç lira?
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Dolar/TL’nin 17, Avro/TL’nin 19 seviyesini aşmasının ardından piyasaya satım yönünde müdahale etti. MB’den yapılan açıklamada “Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir” ifadeleri kullanıldı. Müdahalesi öncesi 17.14’e yükselen dolar kuru, müdahale sonrası 16.25’in altına geriledikten sonra 16.50'nin altında dengelenmeye çalıştı.

  • Merkez Bankası, böylece aralık ayı başından bu yana 5 kez doğrudan satış yoluyla döviz piyasasına müdahalede bulundu. MB’nin 1 Aralık tarihindeki ilk müdahalesi yaklaşık 650 milyon dolar, 3 Aralık’taki ikinci müdahalesi yaklaşık 400 milyon dolar, 10 Aralık’taki üçüncü müdahalesi ise yaklaşık 500 milyon dolar seviyesindeydi. 13 Aralık’taki dördüncü ve 2.5 milyar dolarlık son müdahalesi ile birlikte toplam tutar yaklaşık 4 milyar 50 milyon seviyesine yükselmişti. Dünkü müdahaleyle birlikte MB'nin bu ay yaptığı doğrudan satış miktarı 6 milyar doları bulduğu belirtiliyor.

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