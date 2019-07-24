Ekonomi Dolar 5,70 seviyesinin üzerinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar 5,70'in üzerinde - 24 Temmuz 2019 dolar ve euro fiyatları

Dolar 5,70 seviyesinin üzerinde

Dolar/TL dün sabah güne 5.70'i test ederek başladıktan sonra gün içinde bu seviyenin hemen altında dar bir bantta seyretmişti. Bu sabah ise dolar/TL 5.71 seviyesinin üzerinde işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 5,7120 liradan, avro 6,3720 liradan güne başladı.

Haber Merkezi AA
24 Temmuz 2019 dolar ve euro fiyatları
24 Temmuz 2019 dolar ve euro fiyatları

Kapalıçarşı'da 5,7100 liradan alınan dolar, 5,7120 liradan satılıyor. 6,3700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3720 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6880 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3550 lira olmuştu.

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