Dolar 5,70'in üzerinde - 24 Temmuz 2019 dolar ve euro fiyatları Dolar 5,70 seviyesinin üzerinde Dolar/TL dün sabah güne 5.70'i test ederek başladıktan sonra gün içinde bu seviyenin hemen altında dar bir bantta seyretmişti. Bu sabah ise dolar/TL 5.71 seviyesinin üzerinde işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 5,7120 liradan, avro 6,3720 liradan güne başladı.

Haber Merkezi 24 Temmuz 2019, 09:09 Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019, 09:16 AA