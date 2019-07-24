Dolar 5,70 seviyesinin üzerinde

Kapalıçarşı'da 5,7100 liradan alınan dolar, 5,7120 liradan satılıyor. 6,3700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3720 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6880 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3550 lira olmuştu.
Kapalıçarşı'da 5,7100 liradan alınan dolar, 5,7120 liradan satılıyor. 6,3700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3720 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6880 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3550 lira olmuştu.
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