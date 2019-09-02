Ekonomi Dolar haftaya 585in altında başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar 5.85'in altında - 2 Eylül 2019 dolar ve euro fiyatları

Dolar haftaya 5.85'in altında başladı

Piyasalar ABD-Çin ticaret savaşı endişeleri ve anlaşmasız Brexit ihtimalinin gölgesinde kalmaya devam ederken, dolar/TL bu sabah güne 5.85 seviyesinin hemen altında başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
2 Eylül 2019 dolar ve euro fiyatları
2 Eylül 2019 dolar ve euro fiyatları

ABD-Çin ticaret savaşı endişeleriyle yükselen grafiğini sürdüren dolar/TL yeni haftanın ilk işlem gününe 5,83 TL'den başladı.

Euro/TL ise 6,42 TL seviyesinden işlem görüyor.

Son dönemde ciddi değer kaybı gözlenen TLgeride bıraktığımız haftada bir düzeltme hareketi yaparak yönünü 5,80 seviyesinin altına çevirirken, gelişmekte olan ülkeler arasında en iyi performansı gösteren para birimi olmuştu. Ancak 5,80'in altındaki seyir kalıcı olamadı.

  • Piyasalar bugün açıklanacak olan ikinci çeyrek büyüme verisi ile salı günkü enflasyon verisini izleyecek.

Uzmanlar kurda 5,75 seviyesine kadar olabilecek bir çekilmenin düzeltme hareketi olarak görülmesi gerektiğini belirtirken, yukarıda ise 5,85 seviyesinin önemine dikkat çekiyor.

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