Dolar 5,95'in altında güne başladı

Bu hafta yılbaşı tatili kapsamında ABD ve Avrupa piyasalarının iki gün kapalı olacak olması ve yıl sonu nedeniyle işlem hacimleri azalırken, ABD ile diplomatik ilişkilerin seyri izleniyor.

ABD-Çin ticaret savaşı nedeniyle küresel riskten kaçış eğilimi sonucu 26 Ağustos’ta illikit piyasada yaşanan sert yükseliş dikkat alınmazsa dolar/TL dün 5.9475 ile 30 Mayıs’tan bu yana en yüksek gün içi seviyelere geldi.

Dolarda 24 Aralık 2019 güne başlangıç fiyatları da belli oldu. Dolar yeni güne 5,9459, euro ise 6,5993 bandında başladı.

Analistler TCMB’nin son dört toplantıda 12 puana ulaşan faiz indirimlerinin ardından reel faizin azalmasıyla TL mevduatın cazibesinin azalması ve bireylerin dolar talebinin yanı sıra kurumların borç ödeme kaynaklı alımlarının kurdaki yükselişte etkili olduğunu belirtiyor.

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