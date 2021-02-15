Ekonomi Dolar 7 liranın altına indi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar 7 liranın altına indi: Dolar kuru kaç lira oldu! 15 Şubat döviz fiyatları

Dolar 7 liranın altına indi

Merkez Bankası'ndan peş peşe gelen para politikası mesajları ile hızla düşüşe geçen dolar yeni haftaya 7,02 lira seviyelerinde başlamasının ardından düşüşün hızlanması ile saat 10:05 itibariyle 6 ay sonra ilk kez 7 liranın da altına inerek 6,99 bandına geriledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
15 Şubat 2021 döviz fiyatları
15 Şubat 2021 döviz fiyatları

Merkez Bankası'dan gelen sıkı para politikası mesajları geçtiğimiz hafta düşüşünü hızlandıran dolar İstanbul serbest piyasada haftaya 7,0200 lira seviyelerinde başlamasının ardından düşüşün devam etmesi ile saat 10:05 itibariyle 7 liranın da altına geriledi.

Yaşanan düşüşle birlikte dolar, 6 ayın ardından ilk kez 6,9979 seviyesini görmüş oldu.

Aynı dakikalarda haftaya 8,5260 liradan başlayan avro ise 8,48 seviyesine kadar indi.

  • Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0330 lira, avronun satış fiyatı ise 8,5020 lira olmuştu.

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