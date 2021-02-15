Dolar 7 liranın altına indi

Merkez Bankası'dan gelen sıkı para politikası mesajları geçtiğimiz hafta düşüşünü hızlandıran dolar İstanbul serbest piyasada haftaya 7,0200 lira seviyelerinde başlamasının ardından düşüşün devam etmesi ile saat 10:05 itibariyle 7 liranın da altına geriledi.
Yaşanan düşüşle birlikte dolar, 6 ayın ardından ilk kez 6,9979 seviyesini görmüş oldu.
Aynı dakikalarda haftaya 8,5260 liradan başlayan avro ise 8,48 seviyesine kadar indi.
- Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0330 lira, avronun satış fiyatı ise 8,5020 lira olmuştu.