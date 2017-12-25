Dolar çakıldı borsa yükseldi

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 533,82 puan artarken, toplam işlem hacmi 1,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,50, holding endeksi de yüzde 0,82 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 3,52 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,52 ile spor oldu.

Yılın son haftasına yükselişle başlayan ve 112.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, 22 Aralık Cuma olduğu gibi bugün de bu seviyenin üzerinde tutunamadı. Gelen kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri veren BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 111.400-111.700 bandında dengelendi.

Öğleden sonra hisse bazlı hareketlerin öne çıkabileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 112.000 ve 112.500 seviyelerinin direnç, 111.000 ve 110.000 seviyelerinin destek konumuna geldiğini kaydetti.

Dolar'da son durum

Yılın son haftasının açılışında 3,8070 ile 3 Kasım'dan bu yana en düşük seviyesini gören dolar/TL, saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 3,8100'den işlem gördü. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 4,5250 ve sterlin/TL de yüzde 0,1 azalışla artışla 5,1010 seviyelerinden alıcı buldu.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,80'in önemli destek konumunda olduğunu ve bu seviyenin kırılması durumunda 3,75'in gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, 3,85'in ise direnç konumuna geldiğini söyledi.

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