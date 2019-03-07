Dolar güne hareketli başladı

Merkez Bankası (TCMB) Mart ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 24 seviyesinde sabit tutarken, enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunacağını söyleminde değişikliğe gitmedi.

PPK metninde, "İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşme gözlenmektedir. Bununla birlikte, fiyat istikrarına yönelik riskler devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir" görüşüne yer verildi.

DOLAR YÜKSELİŞTE

Merkez Bankası'nın kararı sonrasında yükselişe geçen dolar 5.40 seviyesini aştıktan sonra dünkü kapanışı 5.42 seviyesinde yapmıştı. Avronun satış fiyatı ise 6,1330 lira olmuştu.

Dünkü hareketlilik bu sabaha da sarktı. Yeni güne yükselişle başlayan dolar açılışı 5,4320 liradan, avro ise 6,1500 liradan yaptı.

Kapalıçarşı'da 5,4300 liradan alınan dolar, 5,4320 liradan satılıyor. 6,1480 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,1500 lira olarak belirlendi.

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