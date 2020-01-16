Ekonomi Piyasaların gözü Merkezde Dolar güne nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar güne nasıl başladı? 16 Ocak 2020 dolar ve euro fiyatları

Piyasaların gözü Merkez'de: Dolar güne nasıl başladı?

Dolar/TL güne 5,87 seviyesinden başladı, gözler Merkez Bankası'nın saat 14:00'da açıklayacağı faiz kararında. Piyasa bugün Merkez Bankası'nın faizleri indirip indirmeyeceğini merak ediyor. Uzmanlar 100 baz puan indirim olmasını beklerken, iş dünyası ise yüzde 12’lik faizin hala yüksek olduğunu ve tek haneye inmesi gerektiğini belirtiyor.

Haber Merkezi Diğer
16 Ocak 2020 dolar ve euro fiyatları.
16 Ocak 2020 dolar ve euro fiyatları.

Merkez Bankası faiz kararını açıklanacağı yeni güne Dolar/TL 5,87 seviyesinden başladı.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 16 Ocak Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin çoğunluğu, faizlerde indirim beklemiyor.

FAİZ BEKLENTİSİ

12 ekonomist, politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) herhangi bir değişiklik beklemezken, 9 ekonomist 25-100 baz puanlık faiz indirimi yapılacağını tahmin ediyor.

Faizde tek hane şart
EKONOMİ
Faizde tek hane şart
Ekonomistlerin 5'i 100 baz puan, 2'si 75 baz puan, biri 50 baz puan ve biri de 25 baz puan indirim olacağını öngörüyor.

12 Aralık 2019'daki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 12,00 düzeyine çekilmişti.

Merkez Bankası faiz kararı saat 14.00’de açıklanacak.

  • Dolar/TL bugün en düşük 5,8722, en yüksek 5,8804 seviyesini gördü. Euro/TL 6,56 seviyesinden açıldı.

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