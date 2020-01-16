Piyasaların gözü Merkez'de: Dolar güne nasıl başladı?

Hayalet havalimanından rekorların havalimanına Sabiha Gökçen'in hikayesi

Sabiha Gökçen Havalimanı yapılması fikri 1995 yılında ortaya atıldı. 1997'de Erbakan hükümeti tarafından proje onaylandı ancak 28 Şubat darbesiyle rafa kalktı. 1998 yılında temeli atılan havalimanı, 1 yıl gecikmeyle 2001'de açıldı. Uzun süre boş kalan havalimanı 2004'e kadar 'kapandı, kapanıyor' iddialarının hedefi oldu. 2005 yılı itibariyle yerli ve yabancı havayolu şirketleri Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın etti. Günümüze kadar pek çok ödül alan havalimanı, İstanbul Havalimanı ile birlikte 60 milyon yolcuya hizmet veriyor.



