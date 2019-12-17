Ekonomi Dolar güne nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Dolar güne nasıl başladı? 17 Aralık 2019 dolar ve euro fiyatları

Dolar güne nasıl başladı?

Merkez Bankası'nın geçen haftaki faiz indirimi ve indirimlerin devam edeceği beklentisinin yanı sıra, ABD ile ilişkilere yönelik endişelerle dolar/TL 5.84 seviyesini aştı.

Haber Merkezi Reuters
17 Aralık 2019 dolar ve euro fiyatları
17 Aralık 2019 dolar ve euro fiyatları

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD’nin yaptırım kararı alması halinde Türkiye’deki ABD üslerinin kapatılabileceğini açıklamasının ardından piyasalar ABD ile ilişkilerin seyrini yakından izliyor.

Dolar yeni güne 5,8489 seviyesinde euro ise 6,5214 bandında başladı.

TCMB yılsonu itibarıyla enflasyonun Ekim Enflasyon Raporu’nda verilen öngörülerin alt sınırına yakın gerçekleşebileceğine işaret ederek, politika faizini 200 baz puan indirimle %12 seviyesine çekerken, analistler bundan sonra indirimlerin sınırlı bir şekilde devam edeceği görüşünde.

  • Faiz indirimlerinin devamı beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise önümüzdeki yıl faizlerin tek haneye ineceğini ifade etti.

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