Dolar güne nasıl başladı?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD’nin yaptırım kararı alması halinde Türkiye’deki ABD üslerinin kapatılabileceğini açıklamasının ardından piyasalar ABD ile ilişkilerin seyrini yakından izliyor.
Dolar yeni güne 5,8489 seviyesinde euro ise 6,5214 bandında başladı.
TCMB yılsonu itibarıyla enflasyonun Ekim Enflasyon Raporu’nda verilen öngörülerin alt sınırına yakın gerçekleşebileceğine işaret ederek, politika faizini 200 baz puan indirimle %12 seviyesine çekerken, analistler bundan sonra indirimlerin sınırlı bir şekilde devam edeceği görüşünde.
- Faiz indirimlerinin devamı beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise önümüzdeki yıl faizlerin tek haneye ineceğini ifade etti.