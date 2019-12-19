Ekonomi Dolar güne nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Dolar güne nasıl başladı? 19 Aralık dolar ve euro fiyatları

Dolar güne nasıl başladı?

Türkiye ile ABD arasında tekrar artan tansiyona paralel TL'de negatif ayrışma devam ediyor. Dolar/TL bu sabah güne 5.93 seviyesinin hemen altında başladı.

Haber Merkezi Reuters
19 Aralık dolar ve euro fiyatları
19 Aralık dolar ve euro fiyatları

Türkiye ile ABD arasında son dönemde tekrar artan tansiyona paralel TL’de negatif ayrışma devam ederken, dolar/TL 5.93 ile iki ayın en yüksek seviyelerinde hareketini sürdürüyor.

Dolar yeni güne 5,9207 seviyesinde, euro ise 6,5922 bandında başladı.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 savunma sistemi alımı nedeniyle yaptırım konusunun tekrar gündeme gelmesi, ABD’de Ermeni tasarısı ile Türkiye’ye F-35 savaş jeti satışını yasaklayan ve yaptırım çağrısı içeren tasarının kabul edilmesi iki ülke ilişkilerine yönelik piyasada endişeleri artırmış durumda.

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