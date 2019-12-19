Dolar güne nasıl başladı?

Türkiye ile ABD arasında son dönemde tekrar artan tansiyona paralel TL’de negatif ayrışma devam ederken, dolar/TL 5.93 ile iki ayın en yüksek seviyelerinde hareketini sürdürüyor.
Dolar yeni güne 5,9207 seviyesinde, euro ise 6,5922 bandında başladı.
Türkiye’nin Rusya’dan S-400 savunma sistemi alımı nedeniyle yaptırım konusunun tekrar gündeme gelmesi, ABD’de Ermeni tasarısı ile Türkiye’ye F-35 savaş jeti satışını yasaklayan ve yaptırım çağrısı içeren tasarının kabul edilmesi iki ülke ilişkilerine yönelik piyasada endişeleri artırmış durumda.