Ekonomi Dolar güne nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Dolar güne nasıl başladı? 20 Aralık 2019 dolar ve euro fiyatları

Dolar güne nasıl başladı?

ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişelerin yanı sıra reel faizlerde gözlenen düşüşün baskısı altında olan dolar/TL 26 Ağustos'ta likit piyasada yaşanan ani yükselişten bu yana ilk defa 5.94 seviyesini aşarken yeni güne ise 5,93 seviyesinde başladı.

Haber Merkezi Reuters
20 Aralık 2019 dolar ve euro fiyatları
20 Aralık 2019 dolar ve euro fiyatları

Kısa süreli ani yükseliş dikkate alınmazsa 30 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyeyi gören dolar/TL’deki artışta bireysel yatırımcıların alımlarının yanı sıra yılsonu kaynaklı kurumsal döviz talebi de etkili oluyor.

TL son günlerde gelişmekte olan ülke para birimlerinin aksi yönde hareket ederek değer yitirken, dolar/TL’de oynaklık da arttı.

  • Oynaklıktaki artışın ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bazı döviz-TL türev işlemlerdeki limitleri kıstığını açıkladı.
Dolar güne 5,9393 TL seviyesinde, euro ise 6,6026 bandında başladı.

BDDK’nın açıkladığı karara göre bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadesine yedi gün veya daha kısa süre kalan, vadede TL satım yönündeki para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlem tutarları toplamının en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının %10’unu geçemeyecek.

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