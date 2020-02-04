Dolar güne nasıl başladı?

Türkiye'de ve dünyada ekonomilerin ocak ayı performanslarına ilişkin verilerin geleceği haftada, dolar/TL kuru geçtiğimiz haftanın kapanış seviyelerinde yer almaya devam ediyor.
Dolar kuru bu sabah, 5,98 seviyelerinde yer alıyor. Euro/TL ise 6,62'den işlem görüyor.
ASYA PİYASALARINDA CORANA VİRÜS DEPREMİ SÜRÜYOR
Çin takvimine göre yeni yıl nedeniyle 9 gündür kapalı olan Çin Borsası bu sabah yüzde 9'luk sert düşüşle açıldı. 23 Ocak'tan bu yana kapalı olan hisse piyasalarına Çin Merkez Bankası'nın 174 milyar dolar likidite sağlayacağı haberi de düşüşü durdurmadı.