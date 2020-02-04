Ekonomi Dolar güne nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Dolar güne nasıl başladı? 4 Şubat 2020 dolar ve euro fiyatları

Dolar güne nasıl başladı?

Dün sabah güne 5.98’li seviyelerden başladıktan sonra gün içinde anlamlı bir değişim göstermeyen dolarda jeopolitik gelişmelerin ve küresel piyasalarda koronavirüs endişelerin ortaya çıkardığı baskı devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
4 Şubat 2020 dolar ve euro fiyatları
4 Şubat 2020 dolar ve euro fiyatları

Türkiye'de ve dünyada ekonomilerin ocak ayı performanslarına ilişkin verilerin geleceği haftada, dolar/TL kuru geçtiğimiz haftanın kapanış seviyelerinde yer almaya devam ediyor.

Dolar kuru bu sabah, 5,98 seviyelerinde yer alıyor. Euro/TL ise 6,62'den işlem görüyor.

ASYA PİYASALARINDA CORANA VİRÜS DEPREMİ SÜRÜYOR

Çin takvimine göre yeni yıl nedeniyle 9 gündür kapalı olan Çin Borsası bu sabah yüzde 9'luk sert düşüşle açıldı. 23 Ocak'tan bu yana kapalı olan hisse piyasalarına Çin Merkez Bankası'nın 174 milyar dolar likidite sağlayacağı haberi de düşüşü durdurmadı.

Coronavirüsü Türkiye'de 3 ili vurdu: 30 bin rezervasyon iptal oldu
EKONOMİ
Coronavirüsü Türkiye'de 3 ili vurdu: 30 bin rezervasyon iptal oldu
CoronavirüsTürkiyede 3 ili vurdu

Coronavirüs
Türkiye'de 3 ili vurdu

​Uçuşlar yarın durdurulacak, 30 bin iptal var.
LGBT gönüllüsü oldu

LGBT gönüllüsü oldu

ABD'de 140'a yakın okulu bulunan FETÖ'den yeni skandal.
1 günde400 milyar dolar

1 günde
400 milyar dolar

​Coronavirüsü Çin piyasalarını da fena vurdu.
Elden para<br>mecburiyetine son

Elden para
mecburiyetine son

​Artık banka ve kredi kartlarıyla da ödenebilecek.
FETÖ'ye 38 ilde<br>dev operasyon

FETÖ'ye 38 ilde
dev operasyon

54 iş insanı, 50'si mahrem imam 128 şüpheliye gözaltı kararı.
F.Bahçe'den vefasızlık

F.Bahçe'den vefasızlık

Ücretinde indirime gitti yine de kadro dışı bırakıldı.

Kar, yağmur <br>ve fırtına beklentisi

Kar, yağmur
ve fırtına beklentisi

​Meteoroloji'den İstanbullular'a uyarı üstüne uyarı.
Durağa daldı

Durağa daldı

​Halk otobüsü dehşetinde 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.
Temyiz başvurusu kabul edildi

Temyiz başvurusu kabul edildi

​ABD'deki Halk Bank davasında flaş gelişme.
5 dakikada<br> 5 deprem

5 dakikada
5 deprem

​Manisa sabaha karşı beşik gibi sallandı.
54 hedef yerle bir

54 hedef yerle bir

​Esed rejimi askerlerimizi hedef aldı, bedelini ödedi.
Türkiye saldırılara meşru karşılık verdi

Türkiye saldırılara meşru karşılık verdi

​ABD, İdlib'de şehit olan askerlerimiz için taziye mesajı yayınladı.
Artık yargıya<br>hesap verecek

Artık yargıya
hesap verecek

​İSMEK'teki kadınları sözlü taciz eden Şişli hakkında suç duyurusu.
Önümüzü kesmeyin

Önümüzü kesmeyin

​Türkiye'nin kararlılığını sınayanlar büyük bir hata yaptıklarını anlayacak.
CHP, SP ve<br>İYİ Parti sessiz

CHP, SP ve
İYİ Parti sessiz

​Türkiye'yi ayağa kaldıran skandalı görmezden geldiler.
Katil Emir

Katil Emir

BAE suikast timi Yemen'de 200 kişiyi öldürdü.

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