Ekonomi Dolar güne nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar güne nasıl başladı?

İdlib bölgesindeki gelişmeler ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere, bir çok merkez bankası yetkisinin konuşmasının takip edileceği yeni güne Dolar/TL 6 liranın üzerinde başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 6,04'ün üzerini gören dolar/TL kuru, BDDK'nın swap hamlesi sonrası 5,98 seviyelerine kadar gerilerken bu sabah yeniden 6 liranın üzerine çıktı.

Dolar/TL 6,016 seviyesinde işlem görüyor.

BDDK dün para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 10'u ile sınırlandırılmasına karar verildiğini açıkladı.

İlgili limit 2018 ağustos ayından itibaren yüzde 25 olarak uygulanıyordu.

Euro/TL de yeni haftanın ilk işlem gününde 6,58 seviyesinden işlem görüyor.
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