Ekonomi Dolar güne nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar güne nasıl başladı? 3 Mart 2020 dolar ve euro fiyatları

Dolar güne nasıl başladı?

Piyasa şubat ayı enflasyon rakamlarına odaklanmışken dolar/TL 6.18 seviyesinin altında güne başladı. İdlib'de yaşanan gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor.

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3 Mart 2020 dolar ve euro fiyatları
3 Mart 2020 dolar ve euro fiyatları

İdlib'de yaşanan gelişmelerin ardından dolar/TL haftanın son işlem gününde 6,22 seviyesinden işlem görüyordu.

Kur, şu dakikalarda 6,22'de işlem görüyor. Euro/TL ise 6,92'de seyrediyor.

FED'DEN FAİZ İNDİRİM SİNYALİ

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın "Fed, virüs konusundaki gelişmeleri ve etkilerini yakından takip ediyor. Gerekli olursa ekonomiyi desteklemek için uygun olan araçları kullanacağız" şeklindeki yazılı açıklaması, piyasalar tarafından "Fed'in yüzde 90 olasılıkla 50 baz puan indirim yapabileceği" şeklinde yorumlandı.

  • Uluslararası piyasalarda dolara olan talebin azalmasıyla dolar endeksi üst üste düşüşünü 7. işlem gününe taşırken, bugün son bir ayın en düşük seviyesi olan 97,8 seviyesini gördü.

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