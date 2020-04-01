Dolar güne nasıl başladı?

Hayat

ABD’li sanatçı Della Miles'ten Türkiye'ye: Kalbim sizinle

ABD’li sanatçı Della Miles, yurt dışından bağış yaptı. Miles, “Şu an Türkiye dışındayım ancak kalbim sizinle. Beni kendi insanınız gibi görüp içinize aldınız. Bu yaptığım sizgüzel yüreğinizin yanında hiçbir şey, ama benim de katkım olsun istedim” dedi.