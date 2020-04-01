Ekonomi Dolar güne nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar güne nasıl başladı?

Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ederken dolarda yeni güne başlangıç rakamları belli oldu. Dün yüzde 2'ye varan artış kaydeden dolar yeni güne 6,57 bandında başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Dün yüzde 2'ye varan artışla 6,58'e kadar yükselen dolar/TL bu sabaha da yükselişle 6,58'de' başladı.

Dolar/TL, FED'in sınırsız tahvil alım adımının risk iştahını artırmasıyla geçen hafta 6,38'e kadar gerilemiş ancak corona virüs endişeleriyle 6,60'ın üzerini test etmişti.

Kur, bugün 6,57'de seyrediyor. Euro/TL de 7,20'de işlem görüyor.

Uzmanlar, yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında Almanya'da işsizlik, Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya ​iş dünyasından destek yağdı: Rakam 180 milyon TL'yi aştı
FOTOĞRAF 17
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Biz Bize Yeteriz Türkiyem diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na iş dünyasından destek giderek büyüyor.
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TOBB, İTO, ATO ve TİM gibi iş dünyasının önde gelen kurumlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda iş örgütü ve iş insanından yapılan destekler ile rakam 180 milyon lirayı aştı.
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İşte Milli Dayanışma Kampanyası'na iş dünyasından yapılan destekler...
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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Milli Dayanışma Kampanyasına, DEİK ailesi olarak 10 milyon TL destek verdiklerini bildirdi.
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Ankara Sanayi Odası (ASO), Milli Dayanışma Kampanyasına 500 bin liralık bağışla destek verdi. ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Başlatılan bu kampanyayla yardımların tek elden koordine edilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması daha yerinde olacaktır dedi.
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Koronavirüs salgınının Türkiye’deki toplumsal ve ekonomik etkilerine karşı mücadelede Biz Bize Yeteriz diyen Türk Telekom, Millî Dayanışma Kampanyası’na 40 milyon TL’yi aşkın bağışla destek olduğunu açıkladı.
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TMSF, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 Milyon TL destek sağlayacağını, ayrıca TMSF Başkanı ve Kurul Üyeleri bir aylık maaşlarını kampanyaya bağışlayacağını duyurdu.
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Fıratpen, Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına 2 milyon TL bağışladığını duyurdu.
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Vakıf Katılım, Milli Dayanışma Kampanyası'na her çalışanı adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere toplam 5 milyon TL bağışta bulundu.
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya ​iş dünyasından destek yağdı: Rakam 180 milyon TL'yi aştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na iş dünyasından 180 milyon TL'nin üzerinde destek geldi.


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İyileşip görevine dönecek: 2 sağlık çalışanının hayatı koronavirüs ile tamamen değişti

Adana’da büyük bir şehir hastanesinde hemşire olarak görev yapan İ.T. (33) ve aynı hastanenin operasyon bölümünde çalışan eşi A.T.’nin (38) hayatı koronavirüs salgınıyla tamamen değişti. Uzun mesai saatleri dolayısıyla çocuklarıyla kayınvalidesinde kalmaya başlayan hemşire İ.T. koronavirüse yakalandığı tespit edilince hastanede tedavi altına alındı. Eşi ise rahatsızlanan 5 yaşındaki oğluna refakat etmeye başladı. İyileştikten sonra görevine devam etmeyi planlayan İ.T., salgın geçene kadar çocukları ve ailesi ile görüşmeme kararı aldığını söyledi.

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