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Ekonomi Dolar güne nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 7,0780 liradan, avro 7,6720 liradan güne başladı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Serbest piyasada 7,0760 liradan alınan dolar, 7,0780 liradan satılıyor. 7,6700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,6720 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0790 lira, avronun satış fiyatı ise 7,6970 lira olmuştu.

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