Dolar güne nasıl başladı?

Serbest piyasada 7,0760 liradan alınan dolar, 7,0780 liradan satılıyor. 7,6700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,6720 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0790 lira, avronun satış fiyatı ise 7,6970 lira olmuştu.
Serbest piyasada 7,0760 liradan alınan dolar, 7,0780 liradan satılıyor. 7,6700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,6720 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0790 lira, avronun satış fiyatı ise 7,6970 lira olmuştu.
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