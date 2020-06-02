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Dolar güne nasıl başladı? 2 Haziran 2020 dolar ve euro fiyatları

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar ve euroda yeni gün rakamları belli oldu. İstanbul serbest piyasada dolar 6,8060 liradan, avro 7,5780 liradan güne başladı.

Haber Merkezi AA
2 Haziran 2020 dolar ve euro fiyatları
2 Haziran 2020 dolar ve euro fiyatları

Serbest piyasada 6,8040 liradan alınan dolar, 6,8060 liradan satılıyor. 7,5760 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,5780 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8220 lira, avronun satış fiyatı ise 7,5910 lira olmuştu.

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