Dolar güne nasıl başladı?

Serbest piyasada 6,8040 liradan alınan dolar, 6,8060 liradan satılıyor. 7,5760 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,5780 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8220 lira, avronun satış fiyatı ise 7,5910 lira olmuştu.
Serbest piyasada 6,8040 liradan alınan dolar, 6,8060 liradan satılıyor. 7,5760 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,5780 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8220 lira, avronun satış fiyatı ise 7,5910 lira olmuştu.
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