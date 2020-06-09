Dolar güne nasıl başladı?

Serbest piyasada 6,7850 liradan alınan dolar, 6,7870 liradan satılıyor. 7,6600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,6620 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,7910 lira, avronun satış fiyatı ise 7,6780 lira olmuştu.
Serbest piyasada 6,7850 liradan alınan dolar, 6,7870 liradan satılıyor. 7,6600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,6620 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,7910 lira, avronun satış fiyatı ise 7,6780 lira olmuştu.
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