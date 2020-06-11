Dolar güne nasıl başladı?

Ekonomi

Yatırım fonları rekora doymuyor, 150 milyar lirayı aştı

Yatırım fonlarının toplam büyüklüğü 150 milyar lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarken, fonları tercih eden yatırımcı sayısı da 3 milyon 100 bine yaklaştı. TEFAS'ın avantajlarının yanı sıra yılın ilk 5 ayında hisse senedi ve altın gibi büyük ilgi gören fonların cazip hale gelmesinin etkisiyle yatırım fonlarını tercih eden yatırımcı sayısı 88 bin 607 kişi arttı.