Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Dolar güne nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar güne nasıl başladı?

Piyasalarda yeni gün başlangıç rakamları belli oldu.İstanbul serbest piyasada dolar 6,7870 liradan, avro 7,6980 liradan güne başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Serbest piyasada 6,7850 liradan alınan dolar, 6,7870 liradan satılıyor. 7,6960 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,6980 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,7910 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7190 lira olmuştu.

Yeni emeklilik modeli geliyor
EKONOMİ
Yeni emeklilik modeli geliyor
Abone Ol Google News
Yüzde 40 indirim geliyor

Yüzde 40 indirim geliyor

Bakanlık otobüs bilet fiyatları için harekete geçti.
Haftere kamikaze!

Hafter'e kamikaze!

​Libya ordusu Hafter'i son teknoloji ile vuruyor.
86 yıldır kanayan yara

86 yıldır
kanayan yara

​Fatih'in ibadete açtığı Ayasofya nasıl müze oldu?
Yeni emeklilik modeli geliyor

Yeni emeklilik modeli geliyor

Devlet katkısı dışında işverenden de kesinti olacak.
Yurt dışı<br>uçuşlar başladı

Yurt dışı
uçuşlar başladı

​İstanbul Havalimanı'ndan ilk tarifeli uçak Almanya'ya kalktı.
Villa tipi<br>oteller tercih nedeni

Villa tipi
oteller tercih nedeni

​Albayrak Grubu yatırımlarına son hızla devam ediyor.

Fenerbahçelileri kızdırdı

Fenerbahçelileri kızdırdı

Bafetimbi Gomis'ten dikkati çeken paylaşım.
Verdiğimiz mücadele boşa gidebilir

Verdiğimiz mücadele boşa gidebilir

​Koronavirüs vaka sayısı artan kent için kritik uyarı.
Ayasofya<br>sürecini o başlattı

Ayasofya
sürecini o başlattı

​Emekli öğretmen Kandemir 15 yıldan beri hukuk mücadelesi veriyor.
Freni patlayan kamyon eve girdi

Freni patlayan kamyon eve girdi

​Kamyonun altında kalan kadın hayatını kaybetti.
İsrail'in sonu olur

İsrail'in sonu olur

Batı Şeria'nın ilhakı İslam dünyasında büyük öfkeye yol açacak.
Bekçi düzenlemesi TBMM'den geçti

Bekçi düzenlemesi TBMM'den geçti

​Bekçiler kimlik sorabilecek, üst ve araç araması yapabilecek.
Oralarda<br>da izin verildi

Oralarda
da izin verildi

​Türkiye farklı inanç gruplarına olan saygısıyla farkını ortaya koydu.
Rahatlığın<br>bedeli ağır oluyor

Rahatlığın
bedeli ağır oluyor

​Doğum gününde koronavirüs hediye ettiler.
Zayed'in<br>toplu mezarları!

Zayed'in
toplu mezarları!

​Hastane, kuyu, çöplük, su deposu gibi yerler ceset dolu.
Dolmabahçe de<br>müze yapılmıştı

Dolmabahçe de
müze yapılmıştı

​Dönemin Cumhurbaşkanı İnönü tarihi camiyi asıl işlevinden koparmıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.