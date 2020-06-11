Dolar güne nasıl başladı?

Serbest piyasada 6,7850 liradan alınan dolar, 6,7870 liradan satılıyor. 7,6960 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,6980 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,7910 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7190 lira olmuştu.
Serbest piyasada 6,7850 liradan alınan dolar, 6,7870 liradan satılıyor. 7,6960 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,6980 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,7910 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7190 lira olmuştu.
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