Dolar güne nasıl başladı?

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir" denildi ve eklendi:

"İktisadi faaliyet güçlü bir seyir izlemektedir. Salgına bağlı kısıtlamaların ekonomi üzerindeki aşağı yönlü etkileri, geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğine kıyasla daha sınırlı seyretmekle birlikte, hizmetler ve bağlantılı sektörlerdeki yavaşlama ve bu sektörlerin kısa vadeli görünümüne dair belirsizlikler devam etmektedir."

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,552 ve 1,582 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü, yüzde 1.13 düşüşle 1,551.57 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.93, BIST Mali Endeks yüzde 0.54, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.23 eksideydi.

EKONOMİ Faiz kararı sonrası dolar düşüşe geçti

Dolar ne kadar?

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.3627 lira ve en yüksek 7.3847 lirayı gördükten sonra, 7.37 – 7.38 lira aralığında,

- euro en düşük 8.9597 lira ve en yüksek 8.9969 lirayı gördükten sonra, 8.98 – 8.99 lira aralığında,

- sterlin en düşük 10.1068 lira ve en yüksek 10.1488 lirayı gördükten sonra 10.11 – 10.12 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.21614 - 1.21776 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21687 düzeyindeydi.

Gedik Yatırım'ın günlük analizinde, "BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi:

"BIST 100 son günlerdeki kararız görünümün ardından dün satıcılı bir seyir izledi. Güne pozitif başlayan endeks açılıştan sonra yukarı gitmekte zorlandı ve günün ikinci bölümünde gelen satışlarla günün en düşük seviyesinden kaparak negatif bir görünüm oluşturdu.

"Son iki buçuk aydır devam eden ve geçtiğimiz hafta da test edilen yükselen trendimiz bugün itibari ile 1,538 seviyesinde bulunuyor. Bu trendin altına sarkılması teknik görünümün daha da bozulmasına neden olacaktır.

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"Buranın altında olacak bir kapanış gelecek hafta için de negatif bir işaret oluşturacaktır. Yukarıda ise son dönemde görülen zirveler güçlü dirençler olmaya başladı. Bu kapsamda son zirvelerin bulunduğu 1,568 ve 1,582 izlediğimiz güçlü direnç seviyeleri olacak.

EKONOMİ Dolar güne nasıl başladı?