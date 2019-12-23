Dolar haftaya nasıl başladı?

ABD-Çin ticaret savaşı nedeniyle küresel riskten kaçış eğilimi sonucu 26 Ağustos’ta illikit piyasada yaşanan sert yükseliş dikkat alınmazsa kur 30 Mayıs’tan bu yana en yüksek gün içi seviyelerde hareket ediyor.
Analistler kurda yükselişte bireysel yatırımcıların alımlarının yanı sıra yılsonu kaynaklı kurumsal döviz talebinin de etkisine dikkat çekiyor.
Dolar yeni haftaya 5,9399 seviyesinde euro ise 6,5858 bandında işlem görerek başladı.
Dolar/TL, geçen cuma günü 5.9450’ye kadar yükseldikten sonra 5.9430 seviyesinden kapandı.