​Dolar haftaya nasıl başladı? 23 Aralık 2019 dolar ve euro fiyatları Dolar haftaya nasıl başladı? Kurda son dönemde gözlenen sert yükseliş BDDK ve TCMB’nin de adımlarını beraberinde getirdi. BDDK bazı döviz-TL türev işlemlerdeki limitleri kıstığını açıklarken, TCMB Ağustos’tan bu yana ilk kez döviz karşılığı TL swap piyasasında ihale açtı. Atılan adımlar sonrası dolar TL ise yeni haftaya 5.94 seviyesinin altında başladı.

Haber Merkezi 23 Aralık 2019, 08:29 Son Güncelleme: 23 Aralık 2019, 08:34 Reuters