Ekonomi Dolar haftaya nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Dolar haftaya nasıl başladı? 23 Aralık 2019 dolar ve euro fiyatları

Dolar haftaya nasıl başladı?

Kurda son dönemde gözlenen sert yükseliş BDDK ve TCMB’nin de adımlarını beraberinde getirdi. BDDK bazı döviz-TL türev işlemlerdeki limitleri kıstığını açıklarken, TCMB Ağustos’tan bu yana ilk kez döviz karşılığı TL swap piyasasında ihale açtı. Atılan adımlar sonrası dolar TL ise yeni haftaya 5.94 seviyesinin altında başladı.

Haber Merkezi Reuters
23 Aralık 2019 dolar ve euro fiyatları
23 Aralık 2019 dolar ve euro fiyatları

ABD-Çin ticaret savaşı nedeniyle küresel riskten kaçış eğilimi sonucu 26 Ağustos’ta illikit piyasada yaşanan sert yükseliş dikkat alınmazsa kur 30 Mayıs’tan bu yana en yüksek gün içi seviyelerde hareket ediyor.

Analistler kurda yükselişte bireysel yatırımcıların alımlarının yanı sıra yılsonu kaynaklı kurumsal döviz talebinin de etkisine dikkat çekiyor.

Dolar yeni haftaya 5,9399 seviyesinde euro ise 6,5858 bandında işlem görerek başladı.

Dolar/TL, geçen cuma günü 5.9450’ye kadar yükseldikten sonra 5.9430 seviyesinden kapandı.

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