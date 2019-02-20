Dolar için dikkat çeken tahmin: 5 TL'nin altı görülebilir

Nomura Gelişen Piyasalar Direktörü Henrik Gullberg büyük Merkez Bankaları'nın son dönemde güvercinleşmesinin gelişen piyasalar için olumlu olduğunu belirtti.

Bloomberg HT'ye konuşan Gullberg risklere de dikkat çekerek "Ancak Avrupa Merkez Bankası, Fed, Çin Merkez Bankası'nın tutumları küresel anlamda zayıflığa işaret ediyor ve gelişen piyasalarda daha fazla değer kazancı için küresel veriler istikrar kazanmalı. Biz bunu görene dek nispeten oynaklık olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

5 TL'NİN ALTI GÖRÜLEBİLİR

Dolar/TL 'de 5 seviyesinin altının görülebileceğini belirten Gullberg "büyük Merkez Bankaları'nın politika tutumu burada önemli bir faktör olacak. Bunun yanı sıra TCMB'nin sıkı para politikasına odaklanacağız. Sıkı politika devam ederse kurda daha düşük seviyeleri görebiliriz" ifadesini kullandı. Gullberg enflasyonun yüksek olması nedeniyle Merkez Bankası'nın faiz indirimi için erken olduğunu da sözlerine ekledi.

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