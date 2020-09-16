Dolar 7,50'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi

Dün, en düşük 7,4725, en yüksek 7,4990 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 değer kazancıyla 7,4918'den tamamladı.
DOLAR NE KADAR OLDU?
- Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla rekor seviye olan 7,5005'ten işlem görüyor.
EURO VE STERLİN NE KADAR?
Aynı dakikalarda euro/TL 8,8974'ten, sterlin/TL ise 9,6648'den satılıyor. Dolar endeksi şu dakikalarda 93,05 seviyesinde bulunuyor. Dün yüzde 0,1 azalarak üst üste 4. işlem günü süren yükseliş serisini sonlandıran euro/dolar paritesi, bugün 1,1858'den işlem görüyor.