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Ekonomi Dolar 7,50nin üzerine çıkarak rekor tazeledi
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Dolar kuru 7,50 TL'yi geçerek rekor tazeledi - Dolar kaç TL oldu?

Dolar 7,50'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi

Güne yükselişle başlayan dolar, gün içinde yükselişini sürdürerek rekor tazeledi. Dolar, TL karşısında rekor tazelemesinin ardından 7,50'den işlem görüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Dün, en düşük 7,4725, en yüksek 7,4990 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 değer kazancıyla 7,4918'den tamamladı.

DOLAR NE KADAR OLDU?

  • Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla rekor seviye olan 7,5005'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 8,8974'ten, sterlin/TL ise 9,6648'den satılıyor. Dolar endeksi şu dakikalarda 93,05 seviyesinde bulunuyor. Dün yüzde 0,1 azalarak üst üste 4. işlem günü süren yükseliş serisini sonlandıran euro/dolar paritesi, bugün 1,1858'den işlem görüyor.

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