Dolar Powell etkisiyle yeniden 5.70'in altında

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sürpirz şekilde görevden alınması sonrası haftaya yükselişle başlayan ve pazartesi 5.78'i geçen dolar yeninden 5.70'in altına geriledi.
Pazartesi günkü kayıplarını salı günü durduran TL bugüne de kayıpla başladı. Doların 5.7570, euronun 6,4636'yı görmesinin ardından FED Başkanı Powell'ın açıklamaları ile TL yeniden değer kazandı ve dolar 5.6809'a, euro ise 6.3997'ye kadar geriledi.
Dolar geçen haftayı 5.6281 TL'den euro ise 6.3124'ten tamamlamıştı.
- Uzmanlar bu akşam açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına göre TL ile birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerindeki değer sınırlı kazancının devam edebileceğini belirtiyor.