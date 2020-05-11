Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dünya

ABD ile Fransa Suriye’deki muhalif Kürtleri YPG/PKK için paravan yapmak istiyor

ABD ve Fransa, Suriye’nin kuzeyini işgal eden YPG/PKK’ya uluslararası arenada temsil alanı açmak için Suriye Kürt Ulusal Konseyi’ni (ENKS) paravan olarak kullanmaya hazırlanıyor. PKK ile ENKS arasında arabuluculuk yapan iki ülke ENKS’den, üyesi olduğu Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu’ndan (SMDK) ayrılmasını istedi. ENKS’nin en büyük destekçisi olan IKBY Başkanı Neçirvan Barzani de devreye sokuldu.