Ekonomi Dolarda faiz kararı bekleniyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolarda faiz kararı bekleniyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılacağını açıklamasının ardından dolar/TL yönünü aşağı doğru çevirerek 5,72 seviyelerine kadar gerilemişti. Dolar TL bu sabah ise 5.77 seviyesinin hemen altında işlem görüyor. Piyasalar bugün ayrıca TCMB'nin faiz kararını bekliyor.

Haber Merkezi Reuters
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Dolarda dalgalanmalar devam ediyor. Piyasalarda anlaşmaların sahadaki etkisi yani jeopolitik gelişmeler takip edilmeye devam edilirken, bir diğer taraftan ise TCMB’nin bugün ki faiz kararı bekleniyor.

Dolar/TL saat 07.26’da 5.7654/5.7678 seviyelerinden işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

TCMB’nin 425 ve 325 baz puanlık iki faiz indirimi ardından bu hafta da 200 baz puana ulaşan bir faiz indirimi yapabileceğine dair fiyatlamalar TL’yi baskılayan bir unsur olmayı sürdürüyor.

  • Öte yandan gelişmekte olan ülke para birimlerinin tamamında Brexit süreci endişesi ile ilgili sert satış baskısı yaşanırken TL açık ara benzer para birimlerinden pozitif ayrışıyor.

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