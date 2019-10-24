Dolarda faiz kararı bekleniyor

Dolarda dalgalanmalar devam ediyor. Piyasalarda anlaşmaların sahadaki etkisi yani jeopolitik gelişmeler takip edilmeye devam edilirken, bir diğer taraftan ise TCMB’nin bugün ki faiz kararı bekleniyor.

Dolar/TL saat 07.26’da 5.7654/5.7678 seviyelerinden işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

TCMB’nin 425 ve 325 baz puanlık iki faiz indirimi ardından bu hafta da 200 baz puana ulaşan bir faiz indirimi yapabileceğine dair fiyatlamalar TL’yi baskılayan bir unsur olmayı sürdürüyor.

Öte yandan gelişmekte olan ülke para birimlerinin tamamında Brexit süreci endişesi ile ilgili sert satış baskısı yaşanırken TL açık ara benzer para birimlerinden pozitif ayrışıyor.