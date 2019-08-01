FED kararı sonrasında dolarda son durum

ABD Merkez Bankası (Fed) 25 baz puan ile tahminlere paralel faiz indirim kararı alırken, seri faiz indirimlerine gerek duymadığının sinyalini verdi.
Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indirim kararına gerekçe olarak küresel ekonominin ivme kaybettiğine yönelik belirtileri ve ABD'nin dış ticaret ortaklarıyla yaşadığı gerilimi gösterirken, merkez bankasının düşük seyreden enflasyonu yükseltme istediğini vurguladı.
Powell'ın konuştuğu basın toplantısı sırasında ABD borsaları geriledi. Haziran ayından bu yana faiz indirim beklentileriyle %3 yükselen S&P 500 endeksi %1.1 düşüşle kapandı.
ABD'nin iki yıl vadeli gösterge tahvilinin getirisi %1.87'ye yükseldi. Dolar ise günü %0.5 kazanımla bitirdi.
DOLARDA YENİ GÜN BAŞLANGIÇ RAKAMLARI
Dün gün içerisinde 5,52 seviyelerine kadar gerileyen dolar FED'in faiz kararının ardından 5,60 seviyesinin üzerine çıktı. Piyasalar yeni güne ise daha sakin başladı. Dolar 1 Ağustos 2019 sabahına 5,57 seviyesinde başladı. Euro ise 6,16 seviyesinde.