Ekonomi FED kararı sonrasında dolarda son durum
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolarda son durum - 1 Ağustos 2019 dolar ve euro fiyatları

FED kararı sonrasında dolarda son durum

ABD Merkez Bankası'nın 10 yıl sonra faizleri 25 baz puan indirmesinin ardından piyasalar da hareketlendi. Dün gün içerisinde 5,52 seviyelerine kadar gerileyen dolar FED'in faiz kararının ardından 5,60 seviyesinin üzerine çıktı. FED kararı ile yaşanan hareketlilik yeni günde yerini sakin bir seyre bıraktı. Dolar 1 Ağustos sabahına 5,57 seviyesinde başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
1 Ağustos 2019 dolar ve euro fiyatları
1 Ağustos 2019 dolar ve euro fiyatları

ABD Merkez Bankası (Fed) 25 baz puan ile tahminlere paralel faiz indirim kararı alırken, seri faiz indirimlerine gerek duymadığının sinyalini verdi.

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indirim kararına gerekçe olarak küresel ekonominin ivme kaybettiğine yönelik belirtileri ve ABD'nin dış ticaret ortaklarıyla yaşadığı gerilimi gösterirken, merkez bankasının düşük seyreden enflasyonu yükseltme istediğini vurguladı.

Powell'ın konuştuğu basın toplantısı sırasında ABD borsaları geriledi. Haziran ayından bu yana faiz indirim beklentileriyle %3 yükselen S&P 500 endeksi %1.1 düşüşle kapandı.

  • ABD'nin iki yıl vadeli gösterge tahvilinin getirisi %1.87'ye yükseldi. Dolar ise günü %0.5 kazanımla bitirdi.

DOLARDA YENİ GÜN BAŞLANGIÇ RAKAMLARI

Dün gün içerisinde 5,52 seviyelerine kadar gerileyen dolar FED'in faiz kararının ardından 5,60 seviyesinin üzerine çıktı. Piyasalar yeni güne ise daha sakin başladı. Dolar 1 Ağustos 2019 sabahına 5,57 seviyesinde başladı. Euro ise 6,16 seviyesinde.

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