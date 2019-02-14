Dolarda son durum - 14 Şubat 2019 dolar ve euro fiyatları

Kapalıçarşı'da 5,2780 liradan alınan dolar, 5,2800 liradan satılıyor. 5,9680 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,9700 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,2560 lira, avronun satış fiyatı ise 5,9360 lira olmuştu.
Kapalıçarşı'da 5,2780 liradan alınan dolar, 5,2800 liradan satılıyor. 5,9680 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,9700 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,2560 lira, avronun satış fiyatı ise 5,9360 lira olmuştu.
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