Ekonomi Dolarda son durum
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolarda son durum - 14 Şubat 2019 dolar ve euro fiyatları

Dolarda son durum

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin' yönelik uygulanacak ek gümrük vergileri noktasında süreyi 60 gün uzatabileceğine ilişkin haberler piyasalarda tam olarak etkisini göstermezken, güne sakin başlayan dolar İstanbul serbest piyasada 5,2800 liradan, avro 5,9700 liradan satılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
14 Şubat 2019 dolar ve euro fiyatları
14 Şubat 2019 dolar ve euro fiyatları

Kapalıçarşı'da 5,2780 liradan alınan dolar, 5,2800 liradan satılıyor. 5,9680 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,9700 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,2560 lira, avronun satış fiyatı ise 5,9360 lira olmuştu.

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