Dolarda virüs tepkisi: 12 Mart 2020 dolar ve euro fiyatları Dolar yeni güne nasıl başladı? Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesine karşın alınan tedbirler konuya ilişkin endişeleri sınırlandırırken, piyasalar ise virüsün etkilerini yakından izlemeye devam ediyor. Dolar yeni güne 6,20'nin üzerinde başladı, euro ise 7 TL seviyesinde işlem görüyor.

Haber Merkezi 12 Mart 2020, 08:32 Son Güncelleme: 12 Mart 2020, 08:50 Yeni Şafak