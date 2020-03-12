Ekonomi Dolar yeni güne nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolarda virüs tepkisi: 12 Mart 2020 dolar ve euro fiyatları

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesine karşın alınan tedbirler konuya ilişkin endişeleri sınırlandırırken, piyasalar ise virüsün etkilerini yakından izlemeye devam ediyor. Dolar yeni güne 6,20'nin üzerinde başladı, euro ise 7 TL seviyesinde işlem görüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
12 Mart 2020 dolar ve euro fiyatları
12 Mart 2020 dolar ve euro fiyatları

Yurt içinde piyasaların Türkiye'de ilk koronavirüs vakasını fiyatlayacağı yeni günde dolar/TL, 6,22'den alıcı buluyor. Euro/TL ise 7,024 TL seviyesinde işlem görüyor.

BORSA İSTANBUL 100 BİNİN ALTINDA

Borsa İstanbul'da ise dalgalı görünüm devam ediyor. Sabah saatlerinde hafif ekside başlayan sonrasında yüzde 2'ye yakın artıya geçen BIST 100 Endeksi, 100 bin puanın altına geriledi.

  • Uzmanlar, küresel piyasalarda, yeni tip koronavirüs salgını endişeleri ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerle oynaklık ve varlık fiyatlarındaki sert dalgalanmaların sürdüğünü belirtti.

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