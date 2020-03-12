Dolar yeni güne nasıl başladı?

Yurt içinde piyasaların Türkiye'de ilk koronavirüs vakasını fiyatlayacağı yeni günde dolar/TL, 6,22'den alıcı buluyor. Euro/TL ise 7,024 TL seviyesinde işlem görüyor.
BORSA İSTANBUL 100 BİNİN ALTINDA
Borsa İstanbul'da ise dalgalı görünüm devam ediyor. Sabah saatlerinde hafif ekside başlayan sonrasında yüzde 2'ye yakın artıya geçen BIST 100 Endeksi, 100 bin puanın altına geriledi.
- Uzmanlar, küresel piyasalarda, yeni tip koronavirüs salgını endişeleri ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerle oynaklık ve varlık fiyatlarındaki sert dalgalanmaların sürdüğünü belirtti.