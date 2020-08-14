Dövizdeki hareketlilik sürüyor: Dolar fiyatlarında son durum

Gram altın yıl sonuna kadar 450 lirayı bulacak <br> <br> Kuyumcu Mehmet Yüksel, altının yükselişinin devam edeceğini tahmin ettiklerini ifade etti. Türkiye’de çiftlerin evlilik zamanında altına daha fazla önem verdiğini aktaran Yüksel, Çünkü altını olmadı mı evlenemez, düğün yapamaz. Ondan dolayı bu büyük bir sıkıntı bizim buralarda. Bu altın ne olur, düşer mi acaba, bekleyelim, düğünü erteleyelim mi diye sıkıntıların içerisindeydi...