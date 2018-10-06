Ekonomi Domates fiyatları çiftçinin yüzünü güldürüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Domates fiyatları çiftçinin yüzünü güldürüyor

Domateste yüksek ihracat rakamları ile çiftçinin yüzünü güldürüyor. Mersin’in Erdemli ilçesinden ekim ayı başında onlarca ülkeye domates ihracatı gerçekleştiriliyor.

Haber Merkezi IHA
Tarlada domates 3 ile 3,5 lira arasında satılıyor.
Tarlada domates 3 ile 3,5 lira arasında satılıyor.

Domates piyasasını değerlendiren Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, "Domateslerimiz bugün itibariyle 3 ila 3,5 TL arasında satılmaktadır. Domateslerimiz yurt dışına ihraç edilmektedir. Arap ülkeleri başta olmak üzere, Arabistan, Kuveyt, Irak gibi bunun yanında Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Almanya gibi ülkelere ihraç etmekteyiz. İhracatın devamını diliyoruz" dedi.

Ekonomimiz böyle canlanacak

Domates fiyatlarını artmasının çiftçiler açısından önemli olduğunu ifade eden Şahin, "Domatesin fiyatı ne kadar iyi olursa çiftçilerimizde ihracat yapan tüccarımız da o kadar iyi kazanır. Ekonomimizde böylelikle canlanacak diyorum. Çiftçimize bol kazançlar, tüccarlarımızada iyi satışlar diliyorum" diye konuştu.

Fiyatı düşerse çiftçi zarar eder

Büyük şehirlerdeki fiyat yüksekliğine de değinen Şahin; "Evet büyük şehirlerde fiyat yüksek, abartılı gösteriliyor. Tarlada bugün itibariyle domates 3 ile 3,5 lira arasında satılmaktadır. Domatesin bu fiyatı normaldir. Çiftçisi üreticisi memnundur, alıp satanda memnundur. Fiyat bundan aşağıya olursa çiftçi zarar eder. Girdi fiyatları, tohum, fide, ilaç pahalı. Geçen yıl aldığımız gübre bu yıl 100 lira, 80 lira, geçen yıl aldığımız 50 kuruş olan fide bu yıl 1 lira, 1 lira 20 kuruş. Onun için bu fiyatlar normaldir. Büyükşehirlerde nakliyeden dolayı pazar satışlarından dolayı fiyat yüksektir. Eğer fiyat bundan aşağıya da düşerse çiftçi zarar eder" şeklinde konuştu.

  • Şahin, şuan piyasadaki domatesin 800 ile 1200 rakımları arasında açıkta yetiştirilen domates olduğunu ve oldukça kaliteli olduğunu da dile getirdi.

Yıllara göre 400 bin ton ile 700 bin ton domates üretimi gerçekleştirilen Mersin’in Erdemli ilçesinde üretim 12 ay boyunca açıkta ve serada olmak üzere devam ettirilebiliyor.

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