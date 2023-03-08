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Ekonomi

Domates ihracatında yasak kaldırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın domates ihracatına kısıtlama getirilmesine ilişkin kararın dayanağı olan Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

09:27 . 8/03/2023 Çarşamba
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Tarım ve Orman Bakanlığı, daha önce 14 Nisan'a kadar süreceği açıklanan domateste ihracat kısıtlamasının kaldırıldığını bildirdi.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yollanan tebliğde domates kısıtlamasının bugün itibarıyla kaldırıldığı ve ihracat için Bitki Sağlık Sertifikası ve/veya Sağlık Sertifikası düzenlenmesinde sakınca bulunmadığı belirtildi.

Genel Müdürlük tarafından 2 Mart'ta yayınlanan tebliğde, 'domates fiyatlarında yaşanan anormal fiyat artışları ve 11 ili doğrudan etkileyen deprem afeti nedeniyle gıda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla tedbir alınması ihtiyacının doğduğu' belirtilmişti. Bu sebeple 14 Nisan'a kadar domateste ihracat kısıtlaması getirilmişti.

Sektör temsilcileri, ihracat yasağına itiraz etmişti

Bu karara sektör temsilcileri itiraz etmişti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yaş Meyve ve Sebze Sektör Kurulu konuyla ilgili yaptığı açıklamada “İhracat kısıtlaması en başta üreticileri olumsuz etkileyecektir. Üretimdeki düşüş fiyatların yani enflasyonunun daha da artmasına neden olacaktır" ifadelerini kullanmıştı. Açıklamada ayrıca rakiplerden elde edilen pazarların bir günde kaybedilmesinin söz konusu olduğu vurgulanmıştı.

Sandıklı Seracılar Kırsal Kalkınma Kooperatifi'nin getirilen kısıtlamayla ilgili açıklamasında ise
"İhracatta rekor üstüne rekor kırdığımız bu günlerde bu yasak ülkemiz için bir el freni olmuştur. Bugün gelinen noktada domates ihracatını kapatmak Ülke ekonomisine negatif etkileri gün geçtikte ortaya çıkacak ve kaybolan pazarların yarattığı yıkım tamiri mümkün olmayacak şekilde kayba neden olacaktır."
değerlendirmesine yer verilmişti.

#Domates
#Ekonomi
#İhracat
32 dakika önce
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Domates ihracatında yasak kaldırıldı
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