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Ekonomi Dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı uzadı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı uzadı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, "Riskli ve rezerv yapı alanlarında muhtelif sebeplerle dönüşüm projesi bitmediği için evini alamayan vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması adına kira yardımını 36 aydan 48 aya çıkarıyoruz" dedi.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından kentsel dönüşümde kira yardımı süresine ilişkin açıklama yaptı. Riskli ve rezerv yapı alanlarında muhtelif sebeplerle dönüşüm projesi bitmediği için evini alamayan vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması adına kira yardımını 36 aydan 48 aya çıkarıldığını belirten Bakan Kurum, "Toplamda inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyecek şekilde kendi yapısını inşa edecek vatandaşımızdan yapı maliyetinin yüzde 10’u kadar teminat verme zorunluluğunu kaldırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dönüşüm hız kesmeden sürüyor:Yeni etapların inşaatına başlandı
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Dönüşüm hız kesmeden sürüyor:Yeni etapların inşaatına başlandı

Kura çekimleri 28 nisan'da başlıyor

Dönüşümü hızlandırırken bir yandan da dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak ’100 Bin Sosyal Konut’ projemizde kura çekimlerine koronavirüs tedbirlerini aksatmadan 28 Nisan’da yeniden başlanacağını vurgulayan Kurum, "Milletimizin desteğiyle, hızlı, yerinde dönüşüm ve gönüllülük esasıyla her yıl 300 bin olmak üzere 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu dönüştürerek ülkemizi depremlere hazır hale getireceğiz” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Köklü bir kentsel dönüşüm çalışması yapacağız
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