DSİ 1273 Sözleşmeli Personel alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca istihdam edilmek üzere 2021 - 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 1273 sözleşmeli personel alınacak.
7:00 . 16/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Foto: Arşiv.
ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; başvurular, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden 11.01.2023-23.01.2023 tarihleri arasında alınacak.
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