DSİ'den satılık tarım arazileri

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; ihaleye katılmak isteyenlerin, geçici teminat makbuzlarıyla birlikte DSİ 13.Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden verilecek olan satış işlemleri ile ilgili şartname ve teklif mektubunu doldurarak 10 Şubat 2023 tarihi saat 12.30'a kadar İhale Komisyon Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir.