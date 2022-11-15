Ekonomi Dubai gıda fuarına Türk markaları damga vurdu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dubai gıda fuarına Türk markaları damga vurdu

Dubai Dünya Ticaret Merkezi’nde dünyanın önemli ticari fuarlarından biri olan Gulfood Manufacturing Dubai’de yapıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Dubai gıda fuarına Türk markaları damga vurdu
​Gıda fuarına Türk markaları damga vurdu.

Gulfood Manufacturing Dubai, özellikle gıda üretimi, işletme, paketleme ve tedarik şirketlerini gıda endüstrisi alıcı ve yatırımcılarına bağlayan küresel bir ticaret fuarı olarak biliniyor. Yılda bir kere düzenlenen fuar sürekli büyüyen Orta Doğu ve Afrika pazarlarına açılan bir kapı niteliğinde.

Gıda profesyonellerinin bir araya geldiği fuarda, Türkiye’den bu sene 100’ün üzerinde firma katıldı. Geniş bir katılımcı listesinin olduğu fuarda paketleme ve dolum alanında büyük bir marka olan ve Avrupa standartlarında makina üreten Dizayn Makina’da yerini aldı.

Dolum ve paketleme makinaları imalatı alanında faaliyet gösteren Dizayn Makine, şirket 116 ülkeye kendi markaları ile ihracat yapmaya devam ederken Gulfood Manufacturing Dubai fuarında da ürettiği makinalara ilgiden bir hayli memnundu.

Dizayn Makina Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Öztürk;

“Biz Dizayn Makina olarak artık ülke sınırlarını aştık, bu fuarda bunu çok daha net gördük. Daha önce yaptığımız gibi sürekli ürün geliştireceğiz, ürünlerimizi farklılaştıracağız ve özellikle makina pazarını elimizde tutmaya çalışacağız en büyük hedefimiz bunu gerçekleştirmek, bugüne kadar başarılı olduk bundan sonrada başarılı olacağımızı düşünüyorum.” dedi.
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