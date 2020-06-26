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Ekonomi Dünya alternatif ekonomiye muhtaç Online konferansa 10 bin kişi katıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dünya alternatif ekonomiye muhtaç: Online konferansa 10 bin kişi katıldı

12. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı’nın sonuç bildirgesi yayımlandı. Bildirgede; bugün dünyanın İslam ekonomisi ve finansı temelli model ve sistemlere daha fazla ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
12. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı
12. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) tarafından düzenlenen 12. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı’nın 12 maddeden oluşan sonuç bildirgesi yayımlandı. 14-20 Haziran 2020 tarihleri İstanbul’da gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı. Konferansta, 4’üncü Sanayi Devrimi döneminde sürdürülebilir kalkınmanın zorlukları İslam ekonomisi ve finansı perspektifinden ele alındı. Çevrimiçi gerçekleştirilen konferans, akademisyenler, politika yapıcılar ve uygulayıcılar arasında diyalog, münazara ve fikir alışverişi için bir platform sağladı.

İHTİYAÇ ARTIYOR

Konferansın ardından 12 maddeden oluşan bir sonuç bildirgesinde, bugün dünyanın İslam ekonomisi ve finansı temelli model ve sistemlere daha fazla ihtiyaç duyduğu konusunda fikir birliği yapan katılımcılar, yeni tip koronavirüs ile (Kovid-19) birlikte zekat, vakıflar, sadaka, karzı hasen, kafalah, güçlü bir aile kurumu, mahalle yardım teşkilatları gibi İslami kurumlarının, normal durumlarda olduğu kadar acil durumlarda da zorluklara karşı koruma yolları sunduğunu kaydetti.

Sabahattin Zaim adına Üniversite
GÜNDEM
Sabahattin Zaim adına Üniversite

ÜMMET KAVRAMI DESTEKLENMELİ

Konferansın, ekonominin sadece kıtlığın nasıl çözüleceği ile değil, sosyal ikilemleri nasıl çözüleceği ile ilgili olduğu hususunda araştırmacıları düşünmeye sevk ettiğinin yer aldığı sonuç bildirgesinde, kıtlığın kendisinin yanlış çözümlerin bir sonucu olduğu ve bu çerçevenin doğal olarak İslam ekonomisi ve finansının ilkelerini içermediğine de vurgu yapıldı. Bildirgede, “yeni bir dünya düzeni”nin şekillendiğinin altı çizilirken, Müslüman ülkelerin küresel forumlarda ve karar alma süreçlerinde durumlarını ve temsilciliklerini korumaları ve geliştirmeleri için ittifaklar kurmalarının zamanının geldiği belirtilerek “Ümmet” kavramının desteklenmesi gerektiği kaydedildi.

ONLİNE KONFERANSA 10 BİN KİŞİ KATILDI

  • Konferans kapsamında gerçekleştirilen “Reel Ekonomi İçin Sürdürülebilir Kalkınma” temalı etkinlikte, 24 paralel oturumda, 32 ülkeden 132 bildiri sunuldu ve tartışıldı. Sunulan bildiriler ağırlıklı olarak “4. Sanayi Devrimi’nde İslam ekonomisi ve finansının rolü”, insan odaklı reel ekonomi, dijital ekonomi, döngüsel ekonomi, paylaşım ekonomisi ve özellikle sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada finansal içerme, güçlendirme ve girişimciliğe daha fazla destek vermek için uygulanması gereken çok önemli araçlar olarak zekat, para vakfı ve İslami mikrofinans gibi alanlara odaklı yapıldı. Konferansı online olarak 10 bine yakın akademisyen ve sektör temsilcisi izledi.

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